[취재석] 보령시, 민선8기 총체적 난국…기업 소송·사업 표류 '신뢰'가 무너진 행정

민선8기 보령시가 산업·관광·행정 전반에서 총체적 난국에 빠져들고 있다. 겉으로는 '기업하기 좋은 도시, 해양관광 중심도시'를 내세우지만, 실제로는 기업 이탈과 투자 지연, 보조금 미지급 소송, 대형 관광사업 표류 등으로 시정 신뢰가 바닥을 치고 있다.

보령에 뿌리를 둔 ㈜코리아휠은 지난해 5월 대전광역시와 본사·공장 이전 투자협약을 체결했다. 총 1170억 원 규모의 이번 협약을 통해 코리아휠은 대전 서구 평촌산업단지 9만9000여㎡ 부지에 신공장을 짓고 연구소와 본사를 모두 이전하기로 했다.

보령시가 오랜 기간 지역 대표 제조업체로 자랑하던 기업이었지만, 시의 행정지원 부재와 인허가 지연, 정책 일관성 부족이 이탈의 직접적인 원인으로 지목된다.

반면 보령으로 이전해 온 한 기업은 약속된 보조금 미지급 사태로 법정 다툼을 벌이고 있다.

시가 투자유치 실적을 앞세워 대외적으로 홍보했지만, 정작 협약 이후 보조금이 제대로 집행되지 않아 행정 신뢰에 큰 상처를 남겼다.

공적 투자협약은 행정의 '약속'이자 신뢰의 기본인데, 시의 미흡한 대응으로 기업들은 "보령시의 말은 믿을 수 없다"는 불신을 드러내고 있다.

보령 관광의 미래를 걸었다던 원산도 대명소노리조트 조성사업도 여전히 제자리다. 사업자인 ㈜소노인터내셔널은 올해 안으로 충남도에 조성계획 변경 승인을 신청할 예정이지만, 민선8기 내 착공은 사실상 불가능한 상황이다.

'해양관광 중심도시 보령'의 상징 사업이었던 원산도 리조트는 "희망고문만 남았다"는 냉소를 낳고 있다. 주민들 사이에서는 "도와 시가 서로 책임을 미루며 시간만 허비한다"는 비판이 쏟아진다.

민선8기 보령시의 현실은 단순한 개별 사건이 아니다. 기업 이탈, 보조금 소송, 대형사업 표류는 모두 행정의 신뢰가 흔들렸다는 공통된 신호다. 각종 협약식에서 화려한 조명을 받던 시정은 정작 사후관리와 약속 이행에서는 무기력하다.

'힘쎈충남'이라는 도정 브랜드 아래에서도 보령은 홀로 뒤처지고 있다. 지금 보령시가 필요한 것은 보여주기식 홍보가 아니라 약속을 지키는 행정, 위기를 관리하는 리더십이다. 신뢰를 잃은 행정은 아무리 큰 비전을 내세워도 시민과 기업이 따르지 않는다.





