영월군, '건설기계 대여대금 체불' 재발 방지 나서…현장 관리 감독 강화

영월군, 건설기계 대여대금 체불 근절 강력한 대책 마련

최명서 군수 긴급회의 개최…체불 재발 방지·조속 해결 총력

강원도 영월군(군수 최명서)은 최근 불거진 건설기계 대여대금 체불 논란에 대응해 지난 16일 군수 주재로 긴급 대책 회의를 개최했다. 이번 회의에는 군수, 부군수 및 주요 계약·공사 담당 부서장들이 참석하여 장비대금 체불 현안을 공유하고 유사 사건 재발 방지 대책을 논의했다.

이날 회의에서 ▲현장 감독 공무원 및 감리단의 건설기계 대여대금 보증 확인 철저 ▲건설 현장 내 지역 장비 및 자재 사용에 대한 관리 감독 강화 ▲대가 지급 시 체불 방지를 위한 선제적 조치 ▲각 실과소 건설 현장 일제 점검을 통한 건설기계 임대차 실태조사 및 위법행위 단속 등의 대책을 논의했다.

군은 장비업체들의 체불금 해결을 위하여 원도급사, 하도급사, 장비업체와의 지속적으로 자리를 마련하고, 조속한 해결을 위하여 실과소 부서장들이 공동 대응하기로 하였다. 또한 건설기계 대여대금 체불 방지를 위한 지침을 작성·배포하여 향후 군 발주 건설 현장 내 체불을 근절할 계획이다.

최명서 영월군수는 "지역 건설기계 임대업체들이 정당한 대금을 받을 수 있도록 신속한 해결에 최선을 다하겠다"며 "이번 사태를 엄중히 인식하고, 관련 법령과 지침을 철저히 이행하여 건설기계 대여대금 체불이 재발하지 않도록 모든 행정력을 집중할 것"이라고 말했다.





