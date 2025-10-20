본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

석유公, 국민 혈세로 외국 부실기업 부채 탕감(?)

호남취재본부 허선식기자

입력2025.10.20 09:54

시계아이콘01분 07초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2009년 인수 후 9조 투자…회수율 0.57%
권향엽 "캐나다 하베스트 빚 갚는데 3조 투입"

한국석유공사(이하 석유공사)가 대한민국 자원외교의 대표 실패 사례로 꼽히는 캐나다 하베스트 사업에 최근 3년간 약 3조1,500억원을 쏟아부으며 여전히 국민 혈세를 낭비했던 것으로 드러났다.


20일 더불어민주당 권향엽 의원(전남 순천·광양·곡성·구례을)이 석유공사로부터 제출받은 자료에 따르면 공사는 지난 2022~2024년 하베스트 부채 상환을 목적으로 22억1,500만달러 (19일 환율기준 약 3조1,500억원)을 추가 출자한 것으로 확인됐다.

권향엽 더불어민주당 의원.

권향엽 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

석유공사는 지난 2009년 하베스트를 인수하고 현재까지 약 9조원을 투자하고 약 505억원만 회수, 누적 회수율은 0.57%에 불과하다. 투자액 중 30%에 해당하는 금액을 지난 3년간 투입한 것이다. 그런데 이 금액은 단순한 투자액이 아니라, 하베스트가 기존에 떠안고 있던 부채를 대신 갚아준 금액이었다. 투자액 22억1,500만달러는 전액 차입금 상환 목적으로 사용됐다.

석유공사는 2021년부터 하베스트 매각을 위한 '출구전략'을 추진 중이었다. 그 과정에서 2021년 말 캐나다 현지 규제당국으로부터 '부채 정리가 이뤄지지 않으면 매각 승인을 할 수 없다'는 취지의 통보를 받았고, 석유공사는 거래승인 필수조건(재무 건전성)을 충족시키기 위해 출자를 단행했다. 결국 부실기업 하베스트의 기존 빚을 국민 혈세로 '탕감'한 셈이다.


하베스트는 2021년부터 38개 자산 그룹으로 분할 매각에 들어갔다. 현재까지 총 16개 그룹이 매각됐지만, 매각가는 32억원에 불과하다. 그마저도 매각 손익을 따지면 25억원 적자에 그친 것으로 드러났다. 석유공사는 남은 22개 그룹에 대한 예상 매각가는 협상 중이라며 '비공개'라고 밝혔다.


더 큰 문제는 하베스트 인수와 운영에 깊숙이 관여했던 곽원준 석유공사 부사장이 최근 논란이 된 '대왕고래 프로젝트' 총괄 책임자라는 점이다. 곽 부사장은 하베스트 인수 3년 전인 2006년부터 캐나다 사무소에 근무하며 하베스트 인수에 관여한 것으로 알려졌다. 2010년부터는 하베스트의 Deputy COO를 맡았다. 곽 부사장은 현재도 하베스트 이사회의 의장으로, 작년 말 캐나다에서 이사회에 참석하는 등 여전히 운영에 관여하고 있다.

권 의원은 "캐나다 부실기업 하베스트가 기존에 안고 있던 빚을 갚기 위해 3조원을 쏟아부었다는 것은 국민을 우롱하는 처사다"며 "혈세로 외국 부실기업의 부채를 탕감해준 것이나 다름없다"고 강조했다.


그러면서 권 의원은 "9조원짜리 자원외교 실패를 주도했던 담당자가 다시 천문학적 규모의 동해 가스전 사업을 진두지휘하고 있다는 것은 조직의 도덕적 해이다"며 "처참하게 실패한 하베스트 담당자가 여전히 대외적으로 석유공사의 '얼굴마담' 역할을 한다면 누가 이 나라의 자원정책을 신뢰하겠느냐"고 질타했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

박홍근 "차출설·영입설은 개념없는 접근, 후보 만드는 과정 중요"

안 친한 직장동료 결혼식 축의금 "얼마가 적당하죠?"

"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제

'李정부 비판' 전한길, 후지산 앞에서 "중국 식민지 될 것" 1인 시위

"너무 과도해" 카톡에 주는 수수료까지 세금 매긴다…기프티콘에 또 웁니다

한은 "WGBI 편입 시 韓에 최대 90조원 투자자금 유입"

새로운 이슈 보기