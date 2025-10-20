인천항∼인도 동부 '컨' 항로 첫 개설…'넥스트 차이나' 유치 결실

인천항과 인도 동부지역 3개 항만을 연결하는 컨테이너 항로가 처음으로 개설됐다.

인천항만공사(IPA)는 인천∼중국 상하이∼인도 첸나이∼비사카파트남∼할디아∼베트남 호치민∼인천을 연결하는 서비스 운영을 시작했다고 20일 밝혔다.

이 항로에는 중국 선사 에스아이티씨(SITC)가 2433TEU(1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1대분)급 선박 6척을 투입해 주 1회 운항할 계획이다.

인천항과 인도 동부지역 3개 항만을 연결하는 항로에 투입된 컨테이너 선박이 인천 선광신컨테이너터미널에 접안하고 있다. 인천항만공사

인천항과 인도의 첸나이항을 16일 만에 연결하는 이번 서비스는 인도 동부에 있는 주요 제조공장과 국내 원자재·완제품 수출입 물류의 운송 경로가 형성될 것으로 예상된다. 아울러 부산과 전남 광양에서만 선적할 수 있던 인도 수출품을 인천에서도 싣게 돼 수도권 화주들의 편의성이 높아질 전망이다.

IPA는 최근 몇 년간 글로벌 해운환경 변화와 중국 중심 공급망의 다변화 흐름에 대응하기 위해 '넥스트 차이나(Next China)' 지역을 중심으로 새로운 시장 개척을 추진해왔다. 특히 인도, 인도네시아 등 남아시아권을 핵심 타깃으로 설정하고 현지 포트 세일즈, 화주 방문 마케팅, 전략지역 인센티브 신설 등 신규항로 유치에 적극 나서고 있다.

IPA 관계자는 "인도 항로 개설은 인천항이 서남아 주요 항만과의 물류 네트워크를 확장하는 데 새로운 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 서남아 지역과 전략적 협력을 강화해 수도권 수출입 기업의 글로벌 경쟁력 제고를 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자



