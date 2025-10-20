강남구, 의류수거함 관리체계 전면 개편

자원순환·기부 연계 ‘강남형 선순환 모델’ 구축

서울 강남구(구청장 조성명)가 의류수거함 통합 관리체계를 전면 개편하며 자원순환과 공익 기부가 결합된 지속 가능한 행정 모델을 선보인다고 20일 밝혔다.

그동안 의류수거함은 각 위탁업체가 직접 제작·설치하고 22개 동 전체를 단독 운영하는 방식으로 관리돼 노후 수거함 방치, 수거 서비스 질 저하, 도로점용료 분쟁 등 여러 문제가 지적돼 왔다.

이에 강남구는 지난 5월 ‘서울특별시 강남구 의류수거함 설치 및 관리 조례’를 제정해 법적 근거를 마련하고, 관리체계를 전면 재정비했다. 우선 단일 운영 구조를 2개 권역으로 분리해 업체 간 경쟁을 유도하고, 수거 품질과 서비스 향상을 꾀했다.

또 수거함을 구에서 직접 제작해 운영업체에 대부하는 방식으로 전환, 도로점용료 문제를 해소하고 무분별한 설치를 정비했다. 새롭게 도입되는 수거함은 ‘에코트래블’을 콘셉트로 한 브랜딩 디자인이 적용돼 도시미관도 개선될 전망이다.

특히 강남구는 서울시 자치구 중 처음으로 의류수거함 수익을 지역사회 장학사업에 기부하는 선순환 모델을 도입했다. 구는 대부료를 제외한 잔여 수익을 공익 목적 기부로 연계하며, 기부금 산식을 직접 개발했다. 수거함 300개 기준 최소 연 780만원 이상의 기부금이 확보돼 지역 청소년 장학금 등으로 쓰일 계획이다.

조성명 강남구청장은 “기후변화와 쓰레기 매립 위기에 대응하기 위해 자원순환 활성화는 선택이 아닌 필수”라며 “의류수거함을 시작으로 다양한 폐기물 분야에 ‘강남형 자원 선순환 모델’을 확대해 나가겠다”고 말했다.





