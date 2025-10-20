◆지식재산처 <과장급 전보> ▶지식재산분쟁대응협력총괄과장 정경훈 ▶상표분쟁대응과장 정일남 ▶디자인분쟁대응과장 이은정 ▶지식재산국제출원과장 이충재 ▶특허심판원 심판장 신용주(이상 10월 20일자)
대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
[인사] 지식재산처
2025년 10월 20일(월)
