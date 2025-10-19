본문 바로가기
경찰, 캄보디아 송환 64명 오늘 신병처리 방향 결정

박재현기자

입력2025.10.19 11:44

송환자들, 전국 각지서 조사 진행중

캄보디아에서 송환된 피의자 64명에 대한 신병처리 방향이 19일 오후 결정될 예정이다.

경찰, 캄보디아 송환 64명 오늘 신병처리 방향 결정
경찰청은 이날 기자단 공지를 통해 "체포 상태로 조사받는 인원이 많은 만큼, 체포 시한인 48시간 이내에 구속영장 여부를 판단할 것"이라고 공지했다.


송환된 64명은 한국시간으로 18일 새벽 2시경 전세기 탑승과 동시에 체포된 바 있다. 피의자를 태운 대한항공 전세기는 이날 오전 8시 35분께 인천국제공항에 착륙했다.

경찰은 체험 시한이 20일 새벽 만료되는 만큼, 이날 늦은 오후까지 각 피의자에 대한 구속영장 신청 여부를 정할 계획이다.


64명은 현재 충남경찰청(45명), 경기북부청(15명), 대전경찰청(1명), 서울 서대문경찰서(1명), 경기남부청 김포경찰서(1명), 강원 원주경찰서(1명) 등 전국 각지에 분산돼 조사받고 있다.


이번 송환 대상자들은 이른바 '웬치'로 불리는 캄보디아 범죄 단지에서 보이스피싱, 투자 사기, 로맨스 스캠 등 온라인 사기 범죄에 가담한 혐의를 받고 있다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
