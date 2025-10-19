"의회 체험이 민주시민 성장하는 발판이 되길 바래"…경북도의회 청소년의회 교실

경주 용강초등 25명 방문

조례안·찬반투표·자유발언

경북도의회는 지난 17일 본회의장에서 경주 용강초등학교 학생 25명이 참여한 가운데 '제122회 경북도의회 청소년 의회교실'을 개최했다.

이날 경주 용강초등학교 5~6학년 학생들은 각각 의장과 의원 역할을 맡아 개회식, 3분 자유발언, 조례안 제안, 찬반 토론, 투표 및 의결 등 실제 의회 운영과 동일한 방식으로 의정활동 전 과정을 직접 체험했다.

경북도의회 청소년 의회교실에 참여한 경주 용강초등학교 학생들이 한자리에 모여 기념촬영을 하고 있다.

학생들은 칭찬을 통한 바른 언어 사용으로 학교폭력을 예방하자, 독도를 지켜야 합니다, 쓰레기 무단투기에 대한 대책을 마련합시다, 초등학생의 PC방 출입에 대한 대책을 마련합시다, 학생들의 수업 태도를 개선합시다 등을 주제로한 3분 자유발언에 이어 교내 휴대폰 소지 금지에 관한 조례안, 유튜브 시청 나이 제한에 대한 조례안 등 5건의 안건을 상정, 처리했다.

또 조례안을 발표한 한 학생은 "제안 설명을 할 때는 많이 긴장됐지만, 직접 본회의장 발언대에서 발표해보니 실감나고 신기했다"고 소감을 밝혔다

한편, 경주지역 출신 최병준 부의장은 "이번 청소년의회교실이 여러분의 꿈과 희망을 키우고, 민주시민으로 성장하는 데 귀중한 발판이 되길 바란다"며 따뜻한 격려를 전했다.

한편, 경북도의회는 2014년부터 '청소년의회교실'을 운영해 오고 있으며, 경북지역 내 초·중·고등학생들에게 지방의회의 역할과 기능을 이해시키고, 민주적 의사결정 과정을 직접 체험할 수 있는 교육의 장으로 확고히 자리매김하고 있다.





