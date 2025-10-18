본문 바로가기
Dim영역
국제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

英국왕, 내주 바티칸서 교황과 기도…500년 만에 처음

김현정기자

입력2025.10.18 14:05

시계아이콘01분 03초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영국 성공회의 명목상 수장인 찰스 3세 영국 국왕이 오는 22∼23일(현지시간) 바티칸을 국빈 방문해 레오 14세 교황과 만난다.


버킹엄궁은 17일(현지시간) 찰스 3세와 커밀라 왕비가 오는 22~23일 바티칸을 국빈 방문해 23일 바티칸 시스티나 성당에서 열리는 에큐메니컬(교회 일치) 기도회에 참석한다고 밝혔다. 영국 매체들에 따르면 성공회 수장인 영국 국왕이 가톨릭 교황과 함께 기도하는 것은 약 500년 만에 처음이다. 헨리 8세 영국 국왕이 1534년 수장령을 선포하면서 로마 가톨릭교회와는 공식적으로 단절이 됐다.

종교개혁 이후 영국 국왕이 바티칸을 공식적으로 방문한 것은 1961년 찰스 3세의 어머니인 엘리자베스 2세 여왕이 처음이었다.

영국 찰스 3세 국왕(왼쪽)과 카밀라 왕비.

영국 찰스 3세 국왕(왼쪽)과 카밀라 왕비.

AD
원본보기 아이콘

찰스 3세는 당초 지난 4월 바티칸을 방문할 계획이었지만, 당시 지금은 선종한 프란치스코 교황의 건강 문제로 연기됐다. 찰스 3세는 대신 이탈리아를 방문해 프란치스코 교황을 잠시 문병했다. 이번 방문에서 찰스 3세는 레오 14세와 함께 자연환경 문제에 초점을 맞출 예정이다. 예배는 '창조물 보호'를 주제로 하며 이들은 지속가능성에 관한 회의에도 함께 참석한다. 예배는 레오 14세 교황과 스티븐 코트럴 요크 대주교가 공동 집전한다.


찰스 3세는 이번 방문 중 바티칸 밖 로마에 있는 성바오로 성당도 방문한다. 성바오로 성당은 과거 잉글랜드 국왕들이 자금을 지원했던 곳이다. 이곳에서 찰스 3세는 '왕실 협력자(Royal Confrater)' 칭호를 받고, 찰스 3세의 문장으로 장식된 특별 의자도 선물 받는다. 이 의자는 후대 영국 국왕을 위해 성당에 보존된다.

교황 레오 14세. 로이터 연합뉴스

교황 레오 14세. 로이터 연합뉴스

원본보기 아이콘

성공회 대변인은 "이번에 받는 칭호는 국왕에게 아무런 책무도 부여하지 않으며 성공회 수장으로서 국왕의 지위에도 변화가 없다"며 "신자들과 사람들을 화합하려는 노력에 대한 헌사"라고 설명했다.


한편 가톨릭과 성공회는 여성 사제 서품, 성직 독신 제도, 교황 권위 등 여러 교리에서 차이가 있다. 16세기 영국의 헨리 8세는 교황이 그의 이혼을 허락하지 않자 로마 교황청과 결별한다. 헨리 8세는 영국 내 교회의 최고 권위는 교황이 아닌 국왕 자신임을 선언하는 수장령을 선포했는데, 이로 인해 교회 재산, 성직 임명권, 교리 문제 등 교회의 모든 통제권이 국왕에게 넘어가게 됐다. 이로 인해 탄생한 것이 영국 국교회, 즉 성공회다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여보, 우리 아침 식사 바꿔야겠어요" 3년 동안 44% 가격 급등한 베이글[빵값의 비밀] "여보, 우리 아침 식사 바꿔야겠어요" 3년 동안 44... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

꽈배기 4% 오를 동안 베이글·소금빵은 40% 이상 급등…3년의 가격 변동

"라부부 대신"…10명 중 8명 "연말에도 '듀프' 구매"

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

장기판 사라졌지만…노인들은 '이것' 위해 오늘도 탑골공원행

홍라희·이부진·이서현, 삼성전자 주식 1조7000억원 매각

새로운 이슈 보기