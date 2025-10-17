본문 바로가기
농작업 중 사망자 '이틀에 한 명꼴'…정부는 '뒷짐'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.17 19:11

멧돼지 등 야생동물 공격 안전 대책 '전무'
서삼석 "상시대응·실질적 안전망 구축 시급"

서삼석 더불어민주당 의원.

서삼석 더불어민주당 의원.

최근 6년간 농작업 중 사망자가 1,500명을 넘어서는 등 농업 현장 안전 문제가 도마 위에 오른 가운데 특히 매년 야생동물 공격으로 인한 사망사고가 꾸준히 발생하고 있음에도 정부는 예방대책 마련에 손을 놓고 있다는 지적이다.


17일 더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)이 농림축산식품부로부터 제출받은 '2019~2024 농작업 중 사망 현황' 국정감사 자료에 따르면, 최근 6년간 농작업 중 사망자는 총 1,527명으로, 이틀에 한 명꼴(연평균 254건)로 목숨을 잃은 것으로 집계됐다.

연도별 사망자 수는 ▲2019년 244건 ▲2020년 253건 ▲2021년 228건 ▲2022년 252건 ▲2023년 253건 ▲2024년 297건으로 매년 꾸준히 증가하는 추세다. 특히 지난해 질병·질환 사망은 43건으로 2019~2024년 평균(21건) 대비 2배 이상 증가했으며, 농림부는 이를 폭염으로 인한 온열질환 급증으로 분석했다. 지역별로는 경북이 289건으로 가장 많았으며, 이어 ▲경남 277건 ▲전남 234건 ▲충남 205건 ▲전북 175건 순이었다.


문제는 매년 동물 공격으로 사망자가 발생함에도 정부 대책은 미흡하다는 점이다. 농촌진흥청으로부터 제출받은 자료에 따르면 농작업 중 동물 공격에 따른 안전대책은 2017년 '멧돼지 공격 트랩' 개발 용역 이후 추가적인 연구개발은 이뤄지지 않았다.


2019~2024년 사이 멧돼지 공격으로 인한 사망자는 ▲2019년 5건 ▲2020년 7건 ▲2021년 13건 ▲2022년 8건 ▲2023년 6건 ▲2024년 6건으로 평균 7.5건씩 멧돼지 공격 사망이 지속 발생하고 있어 기존 대책의 실효성이 낮은 것으로 나타났다.

서 의원은 "농작업 안전 예방과 관련해 농림부로부터 권한을 위임받은 농촌진흥청이 각종 편의장비를 개발하고 있으나, 2024년 사망사고가 가장 많이 발생하고, 질병 피해도 심화된 만큼 그 실효성에 대한 면밀한 검토가 필요하다"며 "매년 반복되는 멧돼지 등 야생동물 공격에 대해 정부 차원의 상시 대응체계와 실질적 안전대책을 조속히 마련해야 한다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

