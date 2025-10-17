'나만의 DJ' 된 애플뮤직…iOS 26서 오토믹스 기능 선보여

가사 번역 기능도 제공…AI 활용

애플뮤직이 신규 업데이트를 통해 음악을 자연스럽게 이어 재생하는 '오토믹스'와 노래 가사 번역 등 신기능을 추가했다.

애플은 16일 서울 서초구의 한 스튜디오에서 국내 언론을 대상으로 브리핑 세션을 진행하고 이와 같은 애플 뮤직의 신기능을 소개했다.

이번 신기능들은 애플이 지난달 출시한 새 운영체제(OS)인 'iOS 26'의 배포와 함께 제공되기 시작했다.

이번 업데이트로 추가된 오토믹스는 서로 다른 2개의 음악이 자연스럽게 이어지면서 전환되는 기능이다. 현재 재생 중인 노래와 어울리는 다음 곡을 자연스럽게 연결해 재생해준다.

이 기능은 인공지능(AI)이 1억개 이상의 곡을 분석, 각자의 박자와 음악성 등을 파악해 두 노래 사이를 자연스럽게 잇는다. 이날 오토믹스 시연을 통해 영화 케이팝 데몬 헌터스의 주제가(OST) '골든(Golden)'과 그룹 아이브의 대표곡 '아이엠(I AM)'을 믹싱했는데, 전문 디제이(DJ)가 디제잉을 한 것처럼 노래가 전환됐다. 애플에 따르면 이 기능은 타임 스트레칭과 비트 매칭 기법을 사용해 두 곡 사이를 잇는다.

애플뮤직의 가사 기능도 업데이트되면서 가사에 번역된 자막이 제공된다. 현재 한국어 가사를 영어로 번역해 표시하는 기능이 지원되는데, AI가 1차 번역을 한 뒤 언어 전문가가 2차 검수를 거치는 방식이다. 이를 통해 원어 가사의 의미가 충실하게 전달되도록 했다는 설명이다. 다만 영어를 한국어로 번역하는 기능은 일부 곡에만 제공되는데, 애플은 올해 중 영-한 가사 번역을 확대한다는 계획이다.

가사의 원어 발음을 그대로 읽을 수 있는 음차 자막도 제공한다. 우리말로 '사랑해'를 영어 'Saranghae'로 보여주는 식인데, 마찬가지로 AI 를 활용한 뒤 전문가 검수를 거친다. 애플은 이용자 60％가 가사를 보면서 노래를 듣는다는 자체 데이터에 주목해 가사 번역과 음차를 선보이게 됐다고 설명했다.

애플뮤직에서 제공되는 노래를 따라 부를 수 있는 애플뮤직 '싱(Sing)' 기능도 업데이트됐다. 애플tv 등 다른 기기로 애플뮤직 싱 기능을 이용할 때 아이폰을 마이크로 활용할 수 있게 됐다. 음악 보관함에는 '고정' 기능을 추가해 즐겨듣는 가수나 앨범을 곧바로 찾아들을 수 있게 됐다.

제프 로빈 애플 서비스 엔지니어링 부문 부사장은 "AI와 머신러닝은 전 세계 사용자들에게 개인적이고 직관적인 서비스를 제공할 수 있는 핵심 원동력"이라며 "마치 DJ처럼 음악을 믹싱해 주는 오토믹스 등 사용자를 배려한 맞춤 경험을 더할 수 있게 돼 기쁘다"고 말했다.





