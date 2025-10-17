李대통령 "캄보디아 유인 광고 삭제하라"…190개 개외공관 통한 전수조사도 지시

방심위 긴급심의제도 활용 언급

경찰청·국정원 포함 합동대응팀 현지 공조·사망자 운구 등 협의

아세안 정상회의 계기 각국 공조 체제로 추진

이재명 대통령이 캄보디아 스캠 범죄에 한국인들을 유인하는 광고가 지속적으로 게재된 것과 관련해 방송미디어통신심의위원회 긴급심의제도 등을 활용해 삭제 조치하는 방안을 신속하게 강구하라고 지시했다. 또한 전 세계 190개 재외공관을 통해 유사 범죄를 전수 조사하고 국제 공조를 강화하도록 했다.

위성락 국가안보실장은 16일 용산 대통령실에서 캄보디아 한국인 구금사태와 관련한 기자간담회를 열고 대통령 지시사항을 공유했다. 위 실장은 "지난주 후반 캄보디아 취업 사기와 감금 피해가 큰 요소로 다뤄지기 오래전부터 대통령은 국민 보호 대책을 마련하라고 지시했다"면서 "기록을 확인해봤더니 7월 말부터 10월 초까지 최소한 4회 이상 인력 증원, 여행경보 상향, 치안기관 공조강화, 취업포털사이트 조치, 스캠 태스크포스(TF) 설치 등과 관련한 대통령 보고를 했다"고 설명했다.

이 대통령의 지시에 따라 긴급하게 꾸려진 김진아 외교부 2차관을 단장으로 한 정부 합동대응팀은 캄보디아 프놈펜에서 훈 마네트 캄보디아 총리와 장관급의 온라인 스캠 대응 사무총장을 만나 대응·공조 방안을 논의했다. 경찰청과 국정원이 포함된 합동대응팀은 캄보디아 측과 소통을 통해 양측 간 현지 공조와 한국 국적 범죄 혐의자의 조속 송환, 사망자 운구 등을 합의한 것으로 전해졌다. 캄보디아 경찰은 한국인 구금자 59명을 17일 추방할 계획이다.

외교부를 중심으로 정부는 전 세계 190개 재외공관을 통해 해외 체류 국민의 유사 사례 발생 가능성 등을 파악하기 위한 전수조사에도 나설 방침이다. 위 실장은 "국제 네트워크 현황을 파악하고 피해를 근절하기 위해 보다 많은 노력을 경주하겠다"고 했다. 스캠 산업에 공동 대응하기 위해 오는 26일 말레이시아에서 열리는 아세안 정상회의를 계기로 각국 치안 당국 등과 합동수사 공조 체제도 만들겠다고 했다.





