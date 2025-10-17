본문 바로가기
뉴 아이디, 삼성 TV 플러스 통해 K콘텐츠 채널 17개국 론칭

이종길기자

입력2025.10.17 09:06

드라마·K팝·영화·키즈 등 다섯 채널
무료 광고 기반 'FAST' 서비스

뉴 아이디, 삼성 TV 플러스 통해 K콘텐츠 채널 17개국 론칭
엔터테인먼트 테크 기업 뉴 아이디는 삼성 TV 플러스를 통해 전 세계 17개국에 K콘텐츠 프리미엄 채널을 론칭한다고 17일 밝혔다. 글로벌 시장에서 K콘텐츠 접근성을 높이고, 삼성 TV 플러스와의 파트너십을 강화하는 계기가 될 전망이다.


이번에 새로 문을 연 채널은 K-Drama+(드라마 채널), NEW KPOP(K팝 채널), @K-MUSIC(주요 K팝 채널), NEW KMOVIES(영화 채널), BABY SHARK TV(키즈 채널) 등 다섯 개다. 서비스 지역은 북미, 유럽, 아시아, 중남미 등이다.

삼성 TV 플러스는 별도 가입이나 구독 없이 삼성 TV와 모바일 기기에서 이용할 수 있는 광고 기반 무료 스트리밍(FAST·Free Ad-supported Streaming TV) 서비스다. 뉴 아이디는 기술 기반의 채널 운영과 수익화 역량을 바탕으로 글로벌 K콘텐츠 허브로의 입지를 넓혀가고 있다.


이번 확장은 한국형 FAST 모델이 세계 시장에서 경쟁력을 갖춘 형태로 자리 잡는 전환점이 될 것으로 보인다. 박준경 뉴 아이디 대표는 "글로벌 K팬덤과 현지 시청자 모두가 손쉽게 한국 콘텐츠를 접할 수 있는 환경을 구축했다"고 밝혔다.


최준헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 TV 플러스 그룹장은 "FAST 시장에서 K콘텐츠의 경쟁력을 높이는 동시에, 글로벌 K팬덤의 트렌드를 선도하는 계기가 될 것"이라고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr


