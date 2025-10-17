동부지검, 백해룡에 수사 전결권 부여…검찰 내 '작은 경찰서'로

서울동부지검이 '세관 마약 수사 외압 의혹' 정부 합동수사팀으로 파견된 백해룡 경정에게 팀장으로서 전결권을 부여하기로 했다.

검찰 '세관 마약수사 외압 의혹' 합동수사팀으로 파견이 결정된 백해룡 경정이 16일 서울동부지검으로 첫 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

17일 동부지검은 백 경정을 포함한 5명 규모의 '백해룡팀'을 작은 경찰서처럼 구성해 운영하게 할 것이라고 밝혔다.

백 경정은 본인이 고발인이거나 피해자가 될 수 있는 외압 사건을 뺀 세관 마약 의혹 등에 대해 수사 후 영장 신청, 송치 등을 맡게 된다. 사법경찰관처럼 동부지검 내에서 결재권을 갖고 팀장 권한을 행사해 경찰 업무를 수행할 수 있는 것이다.

백 경정의 사무실은 동부지검 청사 10층에 마련됐다. 그의 사무실 PC에 경찰망이 연결돼 있어 수사 개시는 언제든지 가능한 것으로 알려졌다.

백 경정은 전날 첫 출근길에 검찰을 주축으로 한 합동수사팀을 '불법단체'라며 비판했다. 이에 대해 동부지검은 "백 경정과 세관 마약밀수 연루 의혹을 수사했던 영등포경찰서 수사팀을 포함해 검찰 수사인력보다 더 많은 외부기관 파견 수사인력을 배치해 수사의 객관성과 공정성을 최대한 담보하고자 했고, 모든 수사 과정에서 위법성 시비가 없도록 적법 절차를 엄격히 준수해 수사에 임하고 있다"며 반박 입장을 냈다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>