본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

동부지검, 백해룡에 수사 전결권 부여…검찰 내 '작은 경찰서'로

박승욱기자

입력2025.10.17 08:27

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울동부지검이 '세관 마약 수사 외압 의혹' 정부 합동수사팀으로 파견된 백해룡 경정에게 팀장으로서 전결권을 부여하기로 했다.

검찰 '세관 마약수사 외압 의혹' 합동수사팀으로 파견이 결정된 백해룡 경정이 16일 서울동부지검으로 첫 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

검찰 '세관 마약수사 외압 의혹' 합동수사팀으로 파견이 결정된 백해룡 경정이 16일 서울동부지검으로 첫 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

17일 동부지검은 백 경정을 포함한 5명 규모의 '백해룡팀'을 작은 경찰서처럼 구성해 운영하게 할 것이라고 밝혔다.


백 경정은 본인이 고발인이거나 피해자가 될 수 있는 외압 사건을 뺀 세관 마약 의혹 등에 대해 수사 후 영장 신청, 송치 등을 맡게 된다. 사법경찰관처럼 동부지검 내에서 결재권을 갖고 팀장 권한을 행사해 경찰 업무를 수행할 수 있는 것이다.

백 경정의 사무실은 동부지검 청사 10층에 마련됐다. 그의 사무실 PC에 경찰망이 연결돼 있어 수사 개시는 언제든지 가능한 것으로 알려졌다.


백 경정은 전날 첫 출근길에 검찰을 주축으로 한 합동수사팀을 '불법단체'라며 비판했다. 이에 대해 동부지검은 "백 경정과 세관 마약밀수 연루 의혹을 수사했던 영등포경찰서 수사팀을 포함해 검찰 수사인력보다 더 많은 외부기관 파견 수사인력을 배치해 수사의 객관성과 공정성을 최대한 담보하고자 했고, 모든 수사 과정에서 위법성 시비가 없도록 적법 절차를 엄격히 준수해 수사에 임하고 있다"며 반박 입장을 냈다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

비행기 화물칸 탔다가 사라진 반려견 …항공사 배상 책임은?

"한때 세계 2위 日 경제, 인도·영국에도 밀린 6위 전망" 日 언론 분석

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

K-방산 한눈에… '서울 ADEX 2025' 오늘 개막

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기