영남

부산 기장군, ‘전국체육대회·전국장애인체육대회’ 성화맞이 성황

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.16 17:34

25년 만 부산 개최, 스포츠 중심도시 기장 위상 전국에 알린다

기장군(군수 정종복)은 16일 기장현대차드림볼파크에서 '제106회 전국체육대회와 제45회 전국장애인체육대회' 성화맞이 행사를 개최했다.

기장군이 기장현대드림볼파크에서 전국체육대회 성화맞이 행사를 열고 있다. 기장군 제공

올해 전국체육대회와 전국장애인체육대회는 25년 만에 부산에서 열리는 대회로, 기장군은 성화봉송과 주요 경기 개최지로서 '스포츠 중심도시 기장'의 위상을 전국에 알릴 계획이다.


이날 행사에는 정종복 기장군수, 박홍복 기장군의회 의장을 비롯해 부산시의회 의원, 기장군체육회 관계자, 성화봉송 주자, 지역 주민 등 100여명이 참석해 대회의 성공적인 개최를 함께 기원했다.

이번 기장지역 성화봉송에는 사회공헌자, 장애인, 체육인, 봉송 주자 등 50여명이 참여했으며, 기장현대차드림볼파크를 출발해 대변항과 해동용궁사를 거치는 코스로 진행됐다.


해동용궁사 구간에서는 승려복을 착용한 '이색 봉송'이 펼쳐져 현장의 축제 분위기를 한층 고조시켰다.


정종복 군수는 "이번 체전은 단순한 스포츠 행사를 넘어 군민 모두가 함께 만드는 화합과 열정의 축제가 되기를 기대한다"며 "성공적인 대회 개최를 위해 군민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

기장군에서는 전국체전 6개 종목과 전국장애인체전 3개 종목이 개최된다.


전국체전 종목은 ▲당구·탁구(기장실내체육관) ▲골프(아시아드CC) ▲야구(기장현대차드림볼파크) ▲축구(월드컵빌리지) ▲산악사이클(테마임도) ▲소프트볼(소프트볼경기장)이며, 전국장애인체전에서는 ▲골프 ▲축구 ▲탁구 종목이 기장군에서 진행될 예정이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
