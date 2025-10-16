본문 바로가기
LGD, 사무직 희망퇴직 실시…"최대 36개월치 보상안 제시"

박소연기자

입력2025.10.16 17:02

20일부터 2주간 접수…근속 3년 이상 대상
정년 잔여기간 따라 최대 36개월치 위로금 지급
OLED 중심 구조개편 효과로 3분기 흑자전환 전망

LG디스플레이가 올해 상반기 생산직 희망퇴직에 이어 사무직 희망퇴직을 시행한다. 사무직 희망퇴직은 지난해 11월 이후 약 1년 만이다.


16일 업계에 따르면 LG디스플레이는 이날 조직별로 사무직 희망퇴직 설명회를 열고 20일부터 사무직 직원을 대상으로 2주간 희망퇴직 신청을 받는다고 밝혔다.

이번 희망퇴직 대상은 근속 3년 이상 직원으로, 희망 퇴직자에게는 정년까지 남은 기간에 따라 기본급 최대 36개월치의 퇴직 위로금과 자녀 학자금 등이 제공된다. 규모는 신청 인원에 따라 달라질 전망이다.


LG디스플레이는 다음 달 중순까지 사무직 희망퇴직 절차를 마칠 계획이다. 이번 조치는 급격한 수요 변동과 가격 경쟁 심화 등으로 확대된 시장 불확실성에 대응하고, 전사 차원의 원가 경쟁력 강화 및 효율화 기조를 이어가기 위한 것으로 해석된다.


앞서 LG디스플레이는 지난해 6월 생산직 희망퇴직을 시행했으며, 같은 해 11월에는 2019년 이후 5년 만에 사무직 희망퇴직을 단행했다.

또 올해 6월에는 고용 안정을 위해 LG이노텍에서 7월부터 약 4개월간 근무하도록 하는 전환 배치를 시행하고, 생산직 희망퇴직을 병행했다.

LG디스플레이는 이 같은 인력 효율화와 비용 절감, 원가 혁신, 유기발광다이오드(OLED) 중심의 사업 구조 고도화로 점진적인 실적 회복세를 보이고 있다.


연합인포맥스가 최근 3개월 내 보고서를 낸 증권사 9곳의 컨센서스를 집계한 결과, LG디스플레이의 3분기 영업이익은 4404억원으로 흑자 전환이 예상된다. 지난해 같은 기간에는 806억원의 영업손실을 기록했다.


증권가에서는 올해 LG디스플레이가 연간 기준으로 8000억원 이상의 영업이익을 거둘 것으로 내다본다.


박강호 대신증권 연구원은 "액정표시장치(LCD) 패널 사업 중단과 저수익 제품 축소, 인력 조정과 대형 OLED 패널 부문 감가상각비 감소로 인한 고정비 절감 효과가 3분기 수익성 개선에 반영될 것"이라고 분석했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

