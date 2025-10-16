본문 바로가기
한성숙 장관 "첨단 방산 분야 혁신 스타트업 육성하겠다"

이성민기자

입력2025.10.16 16:47

방산 스타트업과 현장 간담회 개최
방산 특화 지원정책 강화 등 요청
"민·군수 아우르는 스타트업 만들 것"

한성숙 중소벤처기업부 장관은 16일 서울 모처에서 방산 스타트업 대표들을 만나 현장 의견을 청취했다.


이번 간담회는 국내 방산 경쟁력 제고를 위한 '방산 스타트업 육성방안'을 논의하기 위해 마련됐다. 최근 전장의 디지털 전환, 첨단기술 적용이 가속화되면서 방위산업 분야에서 혁신 스타트업이 핵심 주체로 부상했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 16일 서울 모처에서 열린 '방산 분야 스타트업 간담회'에서 참석자들과 방산 분야 스타트업 지원방안을 논의하고 있다. 중소벤처기업부

한성숙 중소벤처기업부 장관이 16일 서울 모처에서 열린 '방산 분야 스타트업 간담회'에서 참석자들과 방산 분야 스타트업 지원방안을 논의하고 있다. 중소벤처기업부

간담회에 참석한 스타트업 대표들은 ▲스타트업의 방위산업 진입 기회 확대 ▲방산 특화 성장 지원정책 강화 ▲방산 생태계 내 상생협력 문화 확산 등에 대한 다양한 정책적 지원 필요성을 강조했다.

한 장관은 "미국·유럽 등에서는 이미 혁신 스타트업이 국내 방산 대기업 시가총액을 뛰어넘는 투자유치 실적을 창출했다"며 "인공지능(AI), 드론, 로봇을 비롯한 방산과 밀접한 첨단 분야에서 민수·군수를 아우르는 혁신 스타트업을 육성해나가겠다"고 밝혔다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
