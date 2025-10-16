본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

[내일 날씨] 광주·전남 종일 흐리고 밤부터 비

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.16 17:05

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
지난 14일 오후 광주 북구 용강동 일대 들녘에서 한 농부가 농기계를 이용해 벼를 수확하고 있다. 북구 제공, 연합뉴스

지난 14일 오후 광주 북구 용강동 일대 들녘에서 한 농부가 농기계를 이용해 벼를 수확하고 있다. 북구 제공, 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

17일 광주·전남은 종일 흐린 하늘이 이어지겠다. 낮 최고기온은 24~26도에 머물고, 저녁부터는 비가 내리며 기온이 떨어지겠다.


광주지방기상청에 따르면 이날 동해북부 해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들다가 밤부터 서해상에 위치한 저기압의 영향을 차차 받겠다. 예상 강수량은 10~40㎜ 수준이다.

아침 최저기온은 15~19도, 낮 최고기온은 24~26도로 예상된다. 오전까지 서해와 남해 해상에 32~47㎞(초속 9~13ｍ)로 바람이 강하게 불고 물결은 1.0~2.5m로 높게 일겠다. 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.


기상청 관계자는 "기온이 크게 낮아지고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니, 급격한 기온 변화에 따른 건강 관리에 유의해달라"고 당부했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ] [르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기