[내일 날씨] 광주·전남 종일 흐리고 밤부터 비

17일 광주·전남은 종일 흐린 하늘이 이어지겠다. 낮 최고기온은 24~26도에 머물고, 저녁부터는 비가 내리며 기온이 떨어지겠다.

광주지방기상청에 따르면 이날 동해북부 해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들다가 밤부터 서해상에 위치한 저기압의 영향을 차차 받겠다. 예상 강수량은 10~40㎜ 수준이다.

아침 최저기온은 15~19도, 낮 최고기온은 24~26도로 예상된다. 오전까지 서해와 남해 해상에 32~47㎞(초속 9~13ｍ)로 바람이 강하게 불고 물결은 1.0~2.5m로 높게 일겠다. 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.

기상청 관계자는 "기온이 크게 낮아지고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니, 급격한 기온 변화에 따른 건강 관리에 유의해달라"고 당부했다.





