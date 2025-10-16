본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

'동인천 낭만축제' 18~19일 개최…번성했던 옛 동인천 재현

박혜숙기자

입력2025.10.16 14:28

수정2025.10.16 14:34

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

과거 번성했던 동인천의 모습을 재현하는 '2025 동인천 낭만축제'가 오는 18~19일 동인천역 북광장에서 열린다.


올해 8회째를 맞는 동인천 낭만축제는 인천시가 주최하고 인천관광공사가 주관하며, 지역상인과 시민이 주인공이 돼 참여할 수 있는 다채로운 프로그램이 마련된다.

송현시장·중앙시장·배다리공예상가 상인들이 참여해 다양한 시장 먹거리와 공예품을 판매하는 '낭만 2일장'과 지역 예술인·청소년이 무대 공연을 펼치는 '낭만 버스킹'이 이틀간 진행된다.


'2025 동인천 낭만축제' 포스터. 인천관광공사

'2025 동인천 낭만축제' 포스터. 인천관광공사

AD
원본보기 아이콘

또 18일에는 사전신청을 통해 시민 누구나 참여할 수 있는 '노래·악기 경연대회'가 열리며, 개막식에는 가수 원미연·금산·심신·천록담이 출연하는 '낭만콘서트'가 펼쳐진다.


19일에는 시민 참여형 프로그램인 '우리동네 운동회&퀴즈쇼', 미림극장과 협업해 추억의 영화를 감상하는 '낭만 시네마', 써니·김세환·윤형주가 출연하는 '포크 콘서트'가 이어진다.

백현 인천관광공사 사장은 "동인천 낭만축제가 지역 상권을 살리고, 주민들이 함께 즐길 수 있는 대표적인 지역특화 축제로 거듭나길 바란다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

캄보디아, 가이드 따라가면 괜찮다?…정부 경고에도 여행사들은 '흐린 눈' 캄보디아, 가이드 따라가면 괜찮다?…정부 경고에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

손안의 AI슈퍼컴‥젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

KT 불법 기지국 20여개 추가 발견…피해 규모 확대될 듯

새로운 이슈 보기