장수군, 22일 천천작은도서관서 '인문학' 강연

'인간과 우주, 인간이란 무엇인가' 주제

수강료 무료…누구나 참여 가능

전북 장수군이 오는 22일 천천도서관에서 '인간과 우주, 인간이란 무엇인가? 인문학적 인간과 우주과학적 인간의 대화'라는 주제로 인문학 강연을 연다.

인문학 강연 포스터. 장수군 제공 AD 원본보기 아이콘

16일 군에 따르면 이번 강연은 10월 천천면 작은도서관의 독서문화프로그램 일환으로 아동부터 성인까지 세대별 맞춤형 독서활동을 통해 주민들이 책과 함께 배우고 소통하며 문화적 삶의 질을 높이는 데 목적을 두고 있다.

강연은 22일 오후 3시 장하열 강사와 이철국 강사를 초청해 ▲우주적 관점에서 바라본 인간의 존재 ▲인문학적 인간과 과학적 인간의 관계 등 다양한 시각에서 인간과 우주의 의미를 탐구할 예정이다.

이번 프로그램은 인문학과 과학을 융합한 색다른 주제로 구성돼 참여자들이 일상 속에서 스스로를 성찰하고 삶의 깊이를 더할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대된다.

수강료는 무료이며, 인문학에 관심 있는 성인 누구나 참여할 수 있다. 신청은 지난 15일부터 장수군립도서관 누리집 또는 전화로 가능하며 선착순 마감된다.

최훈식 군수는 "이번 인문학 강연이 주민들에게 인문학의 매력을 느끼게 하고, 인간과 우주에 대한 사유의 폭을 넓히는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 군민의 지적 호기심을 충족할 수 있는 다양한 문화·교육 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.

한편, 천천작은도서관은 주민들이 책을 통해 배우고 소통하는 생활문화의 중심공간으로 매달 다양한 독서 문화프로그램을 운영하며 지역사회에 문화적 활력을 불어넣고 있다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>