화순군, '화순에서의 특별한 하루' 참여자 모집

21일까지 접수…로맨틱한 체험형 이벤트

(재)화순군문화관광재단이 오는 25일 화순군 일대에서 사랑을 주제로 한 감성 프로그램 '화순에서의 특별한 하루' 프로그램 참여자를 모집한다.

'화순에서의 특별한 하루' 포스터. 화순군 제공 AD 원본보기 아이콘

16일 재단에 따르면 이번 프로그램은 결혼을 앞둔 예비 커플에게 잊지 못할 하루를 선사하고, 화순의 자연과 관광자원을 배경으로 한 로맨틱한 체험형 이벤트로 기획됐다.

참여자들은 화순 고인돌 가을꽃 축제장과 개미산전망대 등을 둘러보며 하루 데이트를 즐기고, 마지막에는 꽃강길 음악분수 일원에서 프로포즈 이벤트를 지원한다.

이번 모집 대상은 화순군 외 지역에 거주하며 프로포즈를 계획 중인 커플 1팀을 대상으로 한다. 신청은 오는 21일 오후 6까지 별도의 폼 작성을 통한 온라인 접수로 가능하며, 최종선정자는 오는 22일 개별 안내 예정이다.

선정된 커플에게는 ▲프로포즈 현장 및 공간 연출 ▲영상·사진 촬영 ▲꽃다발 등 기념품 제공 ▲식사 및 프로그램 비용 지원 등 다양한 혜택이 주어진다. 촬영된 영상은 참가자에게 제공되며, 재단 홍보 콘텐츠로도 활용될 예정이다. 자세한 사항은 (재)화순군문화관광재단 홈페이지 '새소식-공지사항'에서 확인할 수 있다.

구종천 (재)화순군문화관광재단 대표이사는 "사랑이 머무는 여행지, 화순의 매력을 감성적으로 알리는 프로그램으로서 참가 커플에게는 평생 기억될 하루가 될 것이다"며 "많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>