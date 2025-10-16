본문 바로가기
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

NH농협카드, 모바일카드 출시…"분실우려 낮췄다"

문채석기자

입력2025.10.16 11:35

발급 후 일정 기간 환금성 업종 거래제한

NH농협카드는 실물카드 발급 없이 이용할 수 있는 모바일 카드를 출시했다고 16일 밝혔다.


모바일카드로 이용 가능한 상품은 '지금(zgm) 더 페이', '지금 더 스트리밍', '올바른 플렉스' 등 3종이다.

모바일카드 발급은 본인 명의 휴대전화로 NH페이, NH농협카드 공식 홈페이지를 통해 받을 수 있다.


NH농협카드는 실물카드처럼 카드를 분실할 우려를 낮췄다고 설명했다. 모바일카드 발급 후 일정기간 환금성 업종 거래제한을 두는 등 부정 사용 가능성을 줄이기 위해 노력했다고 했다.


혜택은 실물카드와 동일하게 설정했다.

NH농협카드 관계자는 "분실 걱정 없이 쓰기 편하고 연회비가 저렴한 모바일카드를 출시했다"며 "앞으로도 안전하고 편리한 카드 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
