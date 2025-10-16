본문 바로가기
국민은행,'K-콘텐츠기업' 보증서 대출 지원…1000억원 규모

부애리기자

입력2025.10.16 09:18

국민은행,'K-콘텐츠기업' 보증서 대출 지원…1000억원 규모
KB국민은행이 16일 한국콘텐츠진흥원·신용보증기금·기술보증기금과 'K-콘텐츠 기업 금융지원 협약'을 체결했다고 16일 밝혔다.


이번 협약을 통해 KB국민은행과 한국콘텐츠진흥원은 ▲문화콘텐츠 기업 정책금융 활성화 지원 ▲글로벌 콘텐츠 기업을 위한 해외 진출 금융지원 ▲전문인력의 상호 교류 및 인재 양성 ▲ 콘텐츠 금융지원 강화 목적 협력사업 발굴 등 다양한 협력 과제를 추진할 계획이다.

KB국민은행은 신용보증기금과 기술보증기금에 각 10억원의 보증료 지원금을 출연해 약 1000억원 규모의 보증서를 공급한다. 지원 대상 기업은 2년간 연 1.0%포인트씩 총 2.0%의 보증료를 지원받을 수 있다. 문화콘텐츠 기업 정책자금과 연계 시 1년간 2.5%포인트의 이자 지원 혜택도 추가로 받을 수 있다.


보증료 지원 대상에는 신용보증기금의 ▲문화산업 완성보증 ▲문화산업 특화보증 대상기업과 기술보증기금의 ▲문화산업 완성보증 ▲지식문화산업보증 대상기업 등으로 콘텐츠를 기획·제작·사업화하는 제작사와 콘텐츠 지식재산(IP)을 활용하는 기업 등이 해당된다. 이는 정부의 핵심 전략산업 중 하나인 'C(콘텐츠·Contents)' 산업 분야의 기업을 포괄하는 것이다. 생산적 금융과 미래 성장동력 산업 육성정책을 뒷받침할 수 있을 것으로 기대된다고 은행 측은 설명했다.


KB국민은행 관계자는 "K-콘텐츠 기업이 글로벌 시장에서 지속가능한 경쟁력을 확보하는 데 실질적인 도움이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 생산적 금융을 바탕으로 유망 산업 분야의 성장을 지원하고, 다양한 프로그램을 통해 중소기업에 대한 금융 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

