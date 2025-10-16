본문 바로가기
LIG넥스원, 1000억원 투입 위성·레이저 체계 조립동 준공

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.16 09:07

차세대 국방기술 중심축 기대

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

LIG넥스원(주)이 약 1000억 원을 투입해 대전 유성구 죽동에 위성·레이저 체계 조립동을 준공했다.


15일 진행된 준공식은 LIG넥스원이 대규모 시설 투자 사업의 결실로, 이번 투자로 대전은 차세대 국방 기술의 중심축이 될 것으로 기대된다.

준공식에는 이장우 대전시장을 비롯해 구본상 LIG그룹 회장, 신익현 LIG넥스원 대표이사 등 기업과 기관 관계자, 지역 산업계 인사 등 내외빈 150여 명이 참석했으며, 경과보고와 시설 투어를 통해 미래 무기체계 개발과 지역 투자 확대의 중요성을 공유했다.


LIG넥스원은 이번 조립동 준공으로 인공위성 SAR 탑재체 개발(군사 정찰 및 지형 관측에 활용되는 위성체 핵심부품)과 레이저 C-RAM용 레이저 발사 장치 개발(로켓 등 공중요격 레이저 무기)에 활용하게 된다.


이장우 시장(사진=대전시 제공)

이장우 시장(사진=대전시 제공)

이장우 대전시장은 축사를 통해 "LIG넥스원의 이번 준공은 대전이 국방산업 선도 도시로 도약하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "전국 최고의 국방 인프라를 보유하고 있는 대전을 국방산업 성장 거점으로 육성하기 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

한편 LIG넥스원은 1976년에 설립된 대한민국의 종합 방산기업으로, 정밀유도무기, 감시정찰, 지휘통제 및 통신, 항공 및 무인체계, 수중무기, 전자전, 사이버전 등 다양한 첨단 무기체계를 개발·제조하는 세계적인 방산기업이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
