본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

중기중앙회, 창업지원 제도 공정성 제고 방안 논의

이서희기자

입력2025.10.16 10:00

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제2차 중소기업 청년·미래위원회

중소기업중앙회는 서울 영등포구 중기중앙회에서 '제2차 중소기업 청년·미래위원회'를 개최했다고 16일 밝혔다.

서울 영등포구 중소기업중앙회 외관

서울 영등포구 중소기업중앙회 외관

AD
원본보기 아이콘

올해 5월 출범한 중소기업 청년·미래위원회는 창업지원 제도개선 및 새로운 중소기업 정책발굴을 위해 창업 10년 미만의 초·중기 중소기업 대표와 연구계·학계의 전문가 등이 참여하고 있다.


이날 위원회에서는 이일한 중앙대 경영학과 교수가 '창업지원 제도 심사평가 진단 및 개선방안'을 주제로 발표했다. 창업지원 제도의 공정성과 전문성을 제고할 수 있는 방안에 대한 논의가 이뤄졌다.

김학범 위원장은 "우리나라 창업지원 제도는 정부의 적극적인 지원 아래에서 지속적인 성장을 해왔다"며 "이제는 단순히 예산을 늘리는 양적 성장을 넘어, 창업지원 제도의 질적 성장을 고민해 봐야 할 시기"라고 말했다. 이어 "위원 간 논의와 연구를 바탕으로 내달 한국중소기업학회와 창업생태계 개선방안 토론회를 개최할 예정인데, 현행 창업지원 제도의 부족한 점을 개선할 수 있는 방안을 도출해 정부에 건의하고, 혁신 중소기업·스타트업이 등장할 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충' [단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그때 민주당 재집권 보고서 '부동산대책 답안지'였다"…보유세 확 올리나

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

새로운 이슈 보기