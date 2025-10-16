중기중앙회, 창업지원 제도 공정성 제고 방안 논의

제2차 중소기업 청년·미래위원회

중소기업중앙회는 서울 영등포구 중기중앙회에서 '제2차 중소기업 청년·미래위원회'를 개최했다고 16일 밝혔다.

올해 5월 출범한 중소기업 청년·미래위원회는 창업지원 제도개선 및 새로운 중소기업 정책발굴을 위해 창업 10년 미만의 초·중기 중소기업 대표와 연구계·학계의 전문가 등이 참여하고 있다.

이날 위원회에서는 이일한 중앙대 경영학과 교수가 '창업지원 제도 심사평가 진단 및 개선방안'을 주제로 발표했다. 창업지원 제도의 공정성과 전문성을 제고할 수 있는 방안에 대한 논의가 이뤄졌다.

김학범 위원장은 "우리나라 창업지원 제도는 정부의 적극적인 지원 아래에서 지속적인 성장을 해왔다"며 "이제는 단순히 예산을 늘리는 양적 성장을 넘어, 창업지원 제도의 질적 성장을 고민해 봐야 할 시기"라고 말했다. 이어 "위원 간 논의와 연구를 바탕으로 내달 한국중소기업학회와 창업생태계 개선방안 토론회를 개최할 예정인데, 현행 창업지원 제도의 부족한 점을 개선할 수 있는 방안을 도출해 정부에 건의하고, 혁신 중소기업·스타트업이 등장할 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





