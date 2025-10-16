[오늘의신상]오뚜기, '가락생우동' 출시…동절기 냉장면 시장 공략

한식 스타일 우동으로 제품 포트폴리오 강화

오뚜기가 냉장면 신제품 '가락생우동'을 출시했다고 16일 밝혔다.

이번 신제품은 계절에 따라 변화하는 면류 수요에 맞춰, 겨울철 우동 수요 확대에 대응하기 위해 선보였다. 소비자의 취향을 반영해 기존 가쓰오 사누끼 우동·유부우동 등 일본식 메뉴 외에 깔끔한 '한식 우동'을 추가하며 라인업을 확장했다.

오뚜기 가락생우동 연출컷. 오뚜기

신제품 '가락생우동'은 얇고 부드러운 생면을 사용해 갓 뽑은 듯 쫄깃한 식감을 살린 것이 특징이다. 유부, 쑥갓, 대파, 김, 고춧가루 등 다양한 고명을 더해 푸짐하게 구성했으며, 별첨 고춧가루로 매운맛 강도를 조절할 수 있어 취향에 따라 담백하거나 얼큰하게 즐길 수 있다. 시원하면서도 칼칼한 국물 맛은 식사 메뉴는 물론 안주나 해장용으로도 잘 어울린다. 해당 제품은 현재 공식 자사몰 '오뚜기몰'을 비롯해 각종 온·오프라인 유통 채널을 통해 구매하면 된다.

오뚜기 관계자는 "가락생우동은 부드럽고 쫄깃한 생면의 식감과 얼큰하고 시원한 국물 맛을 더해, 추억 속 한식 우동 맛을 그대로 구현한 제품"이라며 "앞으로도 계절별 수요와 소비자 입맛을 반영한 다양한 신제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



