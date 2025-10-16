거창군새마을회, 지도자 민주시민 의식 향상 현장 교육 개최

새마을운동, 시대에 맞는 성숙한

시민의식 함양에 앞장서



경남 거창군새마을회는 새마을회관에서 새마을지도자 50여명이 참석한 가운데 2025년도 '민주시민 의식 향상 현장 교육'을 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 교육은 런앤브릿지 교육센터의 전문 강사가 맡아 진행했으며 급변하는 사회 환경 속에서 지역 사회의 지속 가능한 발전을 도모하고 새마을지도자들이 민주시민의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 역량을 강화하는 데 목적을 두었다.

새마을지도자 민주시민 의식 향상을 위한 현장 교육 단체 사진.

교육의 구체적인 내용은 민주시민으로서의 기본 소양과 지역사회의 문제를 공동체의 시각으로 해결하는 지도력을 중심으로 구성됐으며 경제교육, 민주시민 의식교육, 토론 및 사례 발표 등 다양한 방식으로 진행됐다.

참석자들은 갈등 예방과 공동체 내 소통 역량 강화, 그리고 지속 가능한 지역사회 발전을 위한 새마을운동의 방향 등에 대해 함께 고민하고 의견을 나누는 시간을 가졌다. 특히 지역 현장에서 실제 적용이 가능한 사례들이 공유되며 교육의 실효성을 높였다.

최성기 거창군새마을회장은 "오늘 교육은 단순히 지식을 전달하는 데 그치지 않고, 지도자들이 지역사회의 민주시민으로서 어떤 역할을 해야 할지 깊이 성찰할 수 있는 의미 있는 시간이었다"고 소감을 전했다.

이번 교육에 격려차 방문한 구인모 군수는 "지역에 도움의 손길이 필요한 곳이면 가장 먼저 행동하고 조건 없이 헌신하는 지도자분들의 모습에서 진정한 지도력을 깨닫게 된다"며 "오늘처럼 다양한 교육의 기회를 통해 지역 사회의 발전과 화합을 이끌어가는 새마을회가 되시길 바란다"고 말했다.

한편, 거창군새마을회는 매년 정기적인 민주시민 교육과 리더십 프로그램을 통해 지도자들의 역량을 지속해서 강화하고, 성숙한 시민사회 구현에 기여할 수 있도록 다양한 노력을 기울일 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자



