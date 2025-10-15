BJFEZ, 청년 대상 ‘유스 인사이트 트립’ 시범 운영

미래산업 현장체험, 지역청년 진로설계·지역기업 인식↑

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 지역 청년과의 공감대를 넓히고 'BJFEZ'의 인지도와 브랜드를 확산하기 위해 'BJFEZ 유스 인사이트 트립(Youth Insight Trip)' 현장학습 프로그램을 10월부터 12월까지 시범 운영한다.

동명대 물류학과 학생들이 BJFEZ를 방문하고 기념촬영하고 있다. 부산진해경제자유구역청 제공 AD 원본보기 아이콘

이 프로그램은 심화하는 지역 인재의 수도권 유출 문제에 대응하고 부산·경남 지역에도 글로벌 경쟁력을 갖춘 우수 기업이 다수 존재한다는 점을 청년들에게 알리기 위해 마련됐다.

참가자들은 교과서에서만 보던 미래 유망 산업의 현장을 직접 방문해 산업의 생생한 흐름을 체감하고, 자신의 진로와 미래를 설계할 통찰력을 얻는 기회를 갖게 된다.

'BJFEZ 유스 인사이트 트립'은 부산·경남권 소재 대학교와 고등학교의 관련 학과 재학생과 교직원을 대상으로 회차별 20∼40명 규모로 운영된다. 참가자들은 BJFEZ 홍보관 관람을 시작으로 주요 지구를 순회하며, 항만·물류, 스마트수송, 첨단소재부품장비, 바이오헬스케어 등 4대 핵심 전략산업과 연계된 대표 기업을 직접 견학하게 된다.

박성호 부산진해경제자유구역청장은 "청년들이 항만배후단지와 혁신기업의 현장 기술을 직접 경험하고, 기업은 현장 네트워킹과 채용 파이프라인을 확장하는 상생 프로그램이 될 것"이라며 "지역의 미래를 이끌 청년들이 부산·경남의 잠재력과 가치를 확인하고, 자신의 진로를 구체화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

'BJFEZ 유스 인사이트 트립' 참가 신청은 오는 10월 30일까지 가능하며, 자세한 내용과 신청 방법은 부산진해경제자유구역청 홈페이지에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>