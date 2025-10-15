김태흠 "태안, 국제원예치유박람회로 세계적 치유도시 도약"



2026 태안국제원예치유박람회·가로림만 해양생태공원·수소도시 조성 등 민선8기 핵심 프로젝트 총력



김태흠 충남지사 AD 원본보기 아이콘

충남도가 '치유와 생태의 도시 태안'을 전 세계에 알릴 준비에 박차를 가하고 있다. 김태흠 지사는 15일 태안군을 방문해 2026 태안국제원예치유박람회 성공 개최와 가로림만 해양생태공원 조성, 수소도시 기반 구축 등을 통해 태안을 미래형 복합치유·관광 거점으로 키우겠다고 밝혔다.

김 지사는 이날 민선8기 4년 차 시군 방문 일정으로 태안군을 찾아 도민과 직접 소통하며 지역 발전 구상을 밝혔다.

김 지사는 태안 문예회관에서 열린 도민과의 대화에서 "태안은 충남 서해안의 미래 성장 거점이자 힐링산업의 중심이 될 잠재력을 지닌 도시"라며 "▲2026 태안국제원예치유박람회 ▲가로림만 해양생태공원 조성 ▲태안∼안성 고속도로 건설 ▲수소도시 조성 등 핵심 프로젝트를 차질없이 추진하겠다"고 강조했다.

'자연에서 찾는 건강한 미래, 원예&치유'를 주제로 열리는 태안국제원예치유박람회는 오는 2026년 4월 25일부터 5월 24일까지 안면도 일원에서 개최된다.

도는 40개국 182만 명의 관람객이 방문할 것으로 전망하며, 원예와 치유산업을 연계한 글로벌 축제로 준비 중이다.

김 지사는 "이번 박람회는 태안을 세계 속의 휴양·치유도시로 도약시키는 계기가 될 것"이라고 말했다.

또 가로림만 해양생태공원 조성사업은 지난해 기재부 타당성 재조사 문턱을 넘지 못했지만, 도는 '2025~2034 종합계획'을 수립해 재추진 중이다.

예비타당성조사 통과를 위한 차별화 전략에는 ▲국가해양생태공원 지정 ▲보전비율 상향 ▲해양보호생물 관리 중심의 이용사업 등이 포함됐다.

태안∼안성 고속도로 건설사업은 지난해 12월 민간투자 방식으로 제안돼 현재 KDI 적격성 조사가 진행 중이다.

완공 시 충남에서 유일하게 고속도로가 없는 태안 지역의 교통 접근성이 획기적으로 개선되고, 서해안 관광 및 산업 네트워크 강화 효과도 기대된다.

태안은 화력발전소 폐지를 앞두고 수소도시 조성에도 속도를 내고 있다.

도는 태안·보령·당진·서산 등 4개 도시를 수소산업 거점으로 육성하기 위해 총 1490억 원을 투입, 수소 생산시설 확충과 전주기 활용 기반을 마련하고 있다.

한편 김 지사는 이날 해양치유센터를 찾아 운영 준비 상황을 점검했다. 남면 달산리 일원에 총 313억 원을 투입해 조성 중인 이 시설은 해수풀, 테라피실, 마사지실, 솔트실 등을 갖춘 국내 대표 해양치유 거점으로, 연내 개장을 앞두고 있다.

이어 열린 박람회 준비상황 보고회에서는 조직위원회와 태안군, 도 실국 관계자 등 60여 명이 참석해 추진 현황을 공유하고 성공 개최 전략을 논의했다.

김 지사는 "태안을 서해안권 대표 치유·관광도시로 도약시키는 데 도정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

김 지사는 16일에는 논산시를 방문해 민선8기 4년차 시군 방문 일정을 이어간다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>