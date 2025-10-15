본문 바로가기
표준협회, AI 산업 확산·기업 경쟁력 강화 위해 나서

김철현기자

입력2025.10.15 14:36

시계아이콘00분 33초 소요
인공지능산업융합사업단과 업무협약 체결

한국표준협회는 인공지능산업융합사업단과 15일 광주 김대중컨벤션센터에서 '인공지능 도입·활용 확산과 기업경쟁력 강화 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

문동민 한국표준협회 회장(왼쪽)과 안상범 인공지능산업융합사업단 경영지원본부장이 기념 촬영을 하고 있다. 한국표준협회

문동민 한국표준협회 회장(왼쪽)과 안상범 인공지능산업융합사업단 경영지원본부장이 기념 촬영을 하고 있다. 한국표준협회

이번 협약은 범국가적 인공지능(AI) 혁신 생태계 조성 흐름 속에서 양 기관이 보유한 전문성과 인프라를 연계해 국내 산업계 전반의 AI 활용을 촉진하기 위한 것이다. 협회는 표준·품질 분야의 전문성을, 사업단은 AI 집적단지를 기반으로 한 산업·인재 인프라를 보유하고 있다. 협회와 사업단은 이를 연계해 국내 산업의 AI 확산과 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 함께 추진할 계획이다.


양 기관은 ▲AI 창업기업의 스케일업을 위한 성장 지원 프로그램 공동 기획·운영 ▲대·중견기업과의 오픈이노베이션 추진 ▲전문인력 양성 ▲해외 진출 및 국제표준 대응 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

또한 AI 산업의 정책 대응력 강화, 실증 인프라 구축·확산, 표준 기반의 신뢰성 확보를 공동으로 추진함으로써 국내 산업계의 AI 도입·활용을 가속화할 방침이다.


문동민 표준협회 회장은 "AI 산업의 확산을 위해서는 표준과 실증이 함께 가야 한다"며, "이번 협력을 통해 AI 기술이 국내 산업현장에 빠르게 안착하고, 기업이 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
