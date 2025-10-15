본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

정선군, 농어촌 기본소득 시범지역 선정 염원 열기 확산

이종구기자

입력2025.10.15 10:45

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 정선군은 농어촌 기본소득 시범사업 대상지로 선정되기를 바라는 지역 내 열기가 뜨겁게 확산되고 있다.

정선군청 전경.

정선군청 전경.

AD
원본보기 아이콘

최근 정선군 농업인단체연합회, 번영회, 이장협의회, 여성단체협의회, 바르게살기운동 정선군협의회 등 사회단체들은 정선군의 시범사업 선정을 기원하며 지역 곳곳에 50여 개의 현수막을 게시했다.


특히 그동안 정선군은 군민 대상 지역화폐형 기본소득 등 다양한 선도적 모델을 통해 농촌형 기본소득의 가능성을 꾸준히 제시해 왔으며, 이번 농어촌 기본소득 시범사업 선정을 통해 국가 차원의 제도적 기반이 마련되길 기대하고 있다.

사회단체 관계자는 "우리 군은 2020년부터 지역상품권으로 기본소득을 지급해왔고, 가장 먼저 기본소득을 고민하고 실행해 온 지자체인 만큼 이제는 실질적인 실천이 필요한 시점" 이라며 "군민들의 간절한 염원을 담아 시범지역 선정에 적극 협조하겠다"고 밝혔다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아 사기조직 금융 제재하는 美·英 아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

1800만원 짜리 명품 반지, 알고보니 불량품?…까르띠에 "환불 진행"

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

李 대통령 출연 '냉부해' 댓글 삭제 논란…구글코리아 "정부 요청 없었다"

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

해병특검, 오동운 공수처장 ‘직무유기 혐의’ 입건… 공수처 압수수색

새로운 이슈 보기