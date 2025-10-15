전북도, 17~19일 '전북과학축전' 행사

'과학이 움직이는 세상, 기술이 여는 미래' 주제

전북도가 오는 17~19일 3일간 전주대학교 대운동장에서 '제19회 전북과학축전' 행사를 연다.

15일 도에 따르면 이번 행사는 도민과 청소년이 함께 즐기는 과학축제의 장으로 '과학이 움직이는 세상, 기술이 여는 미래'를 주제로 100여 개의 과학체험 부스와 산업 전시, 청소년 경연·공연 등 다채로운 프로그램이 펼쳐진다.

도는 무더위와 접근성 문제를 고려해 행사 시기를 10월로 조정하고 장소를 어린이창의체험관에서 전주대학교로 옮겨 규모와 접근성을 크게 높였다.

특히 체험 부스는 지난해 82개에서 88개 부스로 늘려 운영된다. 도는 AI·이차전지·탄소소재·농생명·방위산업 등 전북의 5대 주력산업과 연계한 첨단 과학 콘텐츠를 강화해 전북 미래산업의 가능성을 도민이 직접 체험할 수 있도록 했다.

행사장에는 산업별 성과를 전시하는 '전북핵심산업관'이 마련돼 기업과 연구기관이 협력한 첨단 기술을 선보인다. AI 로봇팔 제어, VR 가상현실, 드론 조종 등 체험형 프로그램이 가득한 '과학기술관'도 운영된다.

청소년 참여 프로그램도 눈길을 끈다. '피지컬AI 창의과학탐험대', '에그드랍 챌린지', '사이언스 마이크' 등은 학생들이 과학적 사고력과 협업 능력을 키우고, 직접 무대에서 아이디어를 발표할 수 있는 장으로 구성됐다.

LEGO 로봇과 센서를 활용한 자율주행 미션, 운동에너지 실험 등 실습 중심 프로그램이 운영된다. 버블랩쇼, 과학마술쇼, 이동과학차 전시, 게릴라이벤트 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 과학문화 공연과 체험 프로그램도 풍성하게 준비됐다.

도는 이번 행사를 통해 과학이 아이들의 창의적 성장과 진로 탐색에 기여하고, 도민에게는 과학문화의 이해와 참여를 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

신원식 도 미래첨단산업국장은 "이번 행사가 아이들과 청소년들이 미래를 향해 꿈을 키우고 상상력을 현실로 넓혀가는 소중한 장이 될 것으로 기대된다"며 "전북과학축전이 아이들과 청소년들이 미래의 과학 인재로 성장하는 발판이 될 수 있도록 앞으로도 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





