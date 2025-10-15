속초시, 문화·미식의 만남…'설악문화제·속초 미식주간' 통합 개최

속초시 전역 축제에 물든다…21일부터 27일까지 열려

제 60회 설악문화제·2025 속초 미식주간 통합 개최

전통과 현대 어우러지는 도시형 통합축제

도심 상권 연계 행사로 지역 경제 회복 도움…20만명 방문 기대

강원도 속초시가 주최하고 (재)속초문화관광재단이 주관하는 제60회 설악문화제와 2025 속초 미식주간이 오는 21일부터 27일까지 속초 전역에서 열린다.

두 행사는 올해 처음으로 '문화'와 '미식'을 결합한 통합형 축제로 운영되며, 전통과 현대, 시민과 관광객, 예술과 음식이 어우러지는 속초의 대표 가을 축제로 펼쳐진다.

◆60년의 전통, 시민과 함께하는 설악문화제

올해로 60회를 맞는 설악문화제는 '설악의 60년, 속초의 이야기가 되다'를 주제로, 10월 24일부터 26일까지 시민과 함께하는 축제의 장으로 열린다.

올해 축제의 행사장은 속초 엑스포 잔디광장과 설악 로데오거리 두 곳으로 나뉘어 운영된다. 잔디광장은 주요 무대와 공식 행사가, 로데오거리는 지역 상권과 연계한 거리 퍼레이드, 프린지 공연, 지역 체험 부스, 영수증 이벤트 등이 진행된다. 특히, 행사 기간 중 인근 상점과 식당, 카페 등을 방문한 후 3만 원 이상의 영수증을 제시하면 즉석 경품을 제공하는 '지역 상권 응원 이벤트'도 함께 진행된다.

이외에도, 지역 청년과 상인단체가 운영하는 판매존, 체험 부스가 조성되며, 시민이 주체가 되는 '속초 갓 탤런트', 8개 동이 참여하는 문화 체험 부스, 세대별 참여 프로그램 '속초! 60올림픽'과 '한궁대회' 등도 운영된다. 제례 행사, 드론쇼, 불꽃쇼 등 전통과 현대가 어우러진 프로그램도 3일간 펼쳐지는 축제의 깊이를 더한다.

국제 문화교류 확대도 눈에 띈다. EATOF(동아시아지방정부관광연맹) 회원국 중 말레이시아, 몽골, 베트남 등 3개국의 4개 예술단이 참여해 전통무용과 퓨전 공연을 선보이며, 일본 자매도시 요나고시 예술단도 전통음악과 퍼포먼스를 결합한 무대를 준비한다. 해당 공연은 개막식 및 주요 프로그램을 통해 시민과 관광객에게 공개된다.

◆도시의 맛과 감성을 잇는 속초 미식주간

10월 21일부터 27일까지 진행되는 '2025 속초 미식주간'은 '맛으로 잇고, 도시를 깨우다(EAT, CONNECT, RE:VIVE SOKCHO)'를 주제로 속초의 음식문화와 관광, 예술을 융합한 '미식도시 브랜드 프로젝트'다.

속초해수욕장과 중앙시장 센텀마크 일대에서 ▲글로벌 미식포럼 ▲속초국제음식영화제 ▲미식투어 및 미식로드 ▲시너지위크 ▲미식 다이닝 등 국내외 프로그램이 대규모로 열린다.

특히 미국 워싱턴포스트 푸드에디터 조 요난(Joe Yonan)과 TASTE 매거진 편집장 매트 로드바드(Matt Rodbard), 푸드 디렉터 나디아 조(Nadia Joe) 등 세계적인 미식 전문가가 참여하는 포럼이 열려 속초의 음식문화를 국제무대에 소개한다.

올해 두 번째로 개최되는 속초국제음식영화제(SIFFF)는 장소를 속초해수욕장과 센텀마크로 확장하고 기간을 4일로 늘렸다. 영화제에서는 시네마 콘서트와 스페인 미식을 결합한 특별한 개막식을 시작으로 ▲국내외 음식영화 상영 '음식본색' ▲먹으면서 보는 영화관(먹보관) ▲관객 참여 프로그램 '맛있는 토크' ▲오감만족 국제 단편선/한국 단편 경선이 펼쳐진다. 시민 참여 확대를 위한 ▲SIFFF 아카데미 ▲SIFFF 푸드시네마랩 ▲SIFFF시네마 매점 등도 다채롭게 운영돼 시민과 함께하는 영화제로 발돋움한다.

◆지역 상권과 상생하는 '도시형 통합축제'…문화·미식 도시 속초 도약 본격화

이번 축제는 단순한 문화행사를 넘어, 도시 전역과 지역경제를 연결하는 '도시형 통합축제'로 기획됐다. 설악 로데오거리와 지역 상점 연계 프로그램, 지역업체 중심 용역, 숙박업소 중심 체류형 관광 유도 등 문화와 경제의 실질적 접점을 만들어가고 있다. 또한 속초·고성·양양 3개 도시의 로컬 브랜드 협업 컨퍼런스도 열려 지역 간 시너지 창출도 기대된다.

설악문화제와 미식주간 두 행사에 약 20만명 이상의 국내외 관광객 방문이 예상되며, 숙박, 식음료, 교통 등 다양한 소비 유발로 이어질 전망이다. 지역 소상공인과 창업자의 참여도 확대되어 지속 가능한 지역경제 선순환 모델로 주목된다.

이병선 속초시장(속초문화관광재단 이사장)은 "올해 설악문화제는 도심과 상권이 함께 숨 쉬는 구조로 기획돼 지역경제 회복에 실질적인 도움이 될 것"이라며 "60년의 전통 위에 미식주간의 창의성을 더해 속초 전역을 하나의 축제 도시로 만들고, 시민과 관광객이 함께 즐기며 지역이 살아나는 진정한 상생형 문화도시 속초를 실현하겠다"고 말했다.





