키크, B2B 유니폼 시장 진출 본격화

커버써먼(CVSM)이 운영하는 라이프스타일 테크 브랜드 '키크(keek)'가 B2B(기업 간 거래) 유니폼 시장에 본격 진출하며 기업 대상 맞춤형 사업을 확대한다고 15일 밝혔다.

이번에 선보인 유니폼은 '필로우디' 라인을 기반으로 제작된 제품으로, 기존 필로우디에 적용된 '에어테크' 기술과 경량 소재를 사용해 장시간 착용에도 가볍고 편안한 착용감을 제공한다.

기업 로고를 새긴 맞춤형 프린트 디자인이 가능하며, 오렌지·카키·그레이·블랙 등 4가지 색상과 6개 사이즈(S~3XL)로 구성돼 다양한 체형과 근무 환경에 맞게 선택할 수 있도록 했다.

유니폼은 키크 공식 홈페이지를 통해 주문할 수 있다. 수량 및 커스터마이징 옵션에 대한 상담도 가능하다.

이재호 커버써먼 대표는 "앞으로도 키크만의 기능성 섬유 기술과 디자인 역량을 바탕으로 기업 맞춤형 제품군을 확대해 B2B 시장을 적극적으로 공략하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



