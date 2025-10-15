본문 바로가기
산림청, 올해 임업직불금 516억원 지급…전년대비 13억원 증가

대전=정일웅기자

입력2025.10.15 09:40

산림청은 올해 임업·산림 공익직접지불금(임업직불금) 516억원을 임가·임업인에게 지급한다고 15일 밝혔다.


지급될 임업직불금은 지난해보다 13억원 증액됐다. 지급 대상은 총 1만9658건, 산림면적은 6만7000㏊다.

지급 규모별로는 임산물 생산업이 1만7703건(391억원)으로 가장 많다. 육림업은 1383건(69억원), 임산물·육림업 겸업은 572건(56억원)에 임업직불금이 지급될 예정이다.


산림청은 임업직불금 신청 건을 대상으로 사망자, 농외소득 초과, 중복 필지 등 자격요건 검증을 거쳐 지급 대상자를 선정했다.


또 지방자치단체와 교차점검 및 현장 합동점검을 실시하고 명예 감시원을 운영하는 등 부정수급 차단을 위한 사전예방 활동을 벌인다.

산림청은 임업직불금이 신속하게 지급될 수 있도록 관할 시·도에 교부금 지급을 완료했다. 교부된 임업직불금은 시·군·구가 맡아 임업직불금 신청자의 계좌 확인 등 절차를 진행한 후 연말까지 순차적으로 지급할 예정이다.


박은식 산림청 산림산업정책국장은 "임업직불금이 임업인의 소득 안정에 실질적으로 기여할 수 있도록 단가인상, 지급요건 현실화 등 제도개선을 지속해 추진하겠다"며 "임업직불금이 온전히 임업인에게 돌아갈 수 있도록 부정수급 등에 대한 단속도 강화할 방침"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
