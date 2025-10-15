이노비즈협회, 제4차 정기이사회·임원 워크숍 개최

제천한방엑스포서 산학연 협력 논의

이노비즈협회는 14일부터 1박 2일간 충북 제천에서 '2025년 제4차 정기이사회 및 하반기 임원 워크숍'을 개최했다고 15일 밝혔다.

'제천국제한방천연물산업엑스포'와 연계해 열린 이번 행사에서는 올해 하반기 주요 사업 현황과 협회 운영 계획을 공유하고, 기업 중심의 정책 추진과 실질적 아젠다 발굴에 주력했다. 정광천 이노비즈협회 회장과 김영환 충북도지사, 김창규 제천시장, 이양섭 충북도의회 의장, 박영기 제천시의회 의장 등 주요 인사가 참석했다.

협회는 이번 이사회에서 3명의 신규 임원을 선임했다. 당연직 부회장에는 김봉현 제주웰빙영농조합법인 대표가 임명됐고, 이사에는 김창일 아이지 대표와 이지운 에스티엔 대표가 위촉됐다. 이로써 협회는 10월 기준 총 110명의 임원단을 갖추게 됐다.

이사회 이후 협회 임원단은 제천국제한방천연물산업엑스포 단체 관람을 통해 천연물·바이오 산업 중심의 지역 산업 생태계와 협력 방안을 모색했다. 참가자들은 이노비즈기업관 등 전시 부스를 둘러보며 산학연 네트워크 강화 방안을 논의했다.

정광천 회장은 "이번 행사는 회원사 기술·제품의 지역 기반 홍보와 산학연 연결 촉진으로 구성했다"며 "앞으로도 지역 네트워크를 활용해 회원사의 지속적인 성장 방안을 마련하겠다"고 했다.





