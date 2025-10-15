글로벌 축제로 발전… 해외자매·우호도시 대표단 ‘2025 울산공업축제’ 참가

15∼18일, 8개국 13개 대표단 방문



교류협력 강화, 산업·문화·정원 홍보

울산시는 해외자매·우호도시 대표단이 '2025 울산공업축제' 참가를 위해 10월 15일부터 18일까지 4일간 울산을 방문한다고 전했다.

이번에 방문하는 대표단은 ▲일본 하기시·니가타시·구마모토시·시모노세키시 ▲중국 창춘시·우시시 ▲미국 휴스턴시 ▲체코 모라비아실레지아주 ▲튀르키예 코자엘리시 ▲미얀마 만달레이 ▲베트남 칸호아 ▲우즈베키스탄 페르가나 등 8개국 13개 도시 106명으로 구성됐다.

이는 지난해 3개국 7개 도시 76명보다 대폭 확대된 규모로, 울산공업축제가 국제 교류의 장으로 자리매김하고 있음을 보여준다.

대표단은 15일 입국해 울산시가 주최하는 환영 연회(리셉션)에 참석한 후, 16일 저녁 태화강국가정원 남구 둔치에서 열리는 '공업축제 개막식'을 관람한다.

개막식에서는 튀르키예 코자엘리시 군악대의 특별공연이 펼쳐져 축제의 개막 분위기를 한층 뜨겁게 달굴 예정이다.

16일에는 울산시와 우즈베키스탄 페르가나주 간 자매도시 협약 체결식이 열려 새로운 국제협력 연결망(네트워크)을 구축한다.

이번 협약을 통해 산업·교육·문화 등 다양한 분야에서 교류를 확대하고 양 도시 간 실질적인 협력관계를 강화해 나갈 계획이다.

시는 방문 기간 시장급 4개 도시와의 일대일 회담을 비롯해 도시 간 협력 강화와 공동사업 추진 방안을 논의할 예정이다.

대표단은 울산의 대표 산업현장인 현대자동차 울산공장, HD현대중공업, 그리고 태화강 국가정원, 대왕암공원, 장생포고래문화특구 등 도시의 주요 산업과 관광 명소도 시찰한다.

특히 시는 이번 방문을 계기로 지난 7월 세계유산으로 등재된 반구천의 암각화와 오는 2028년 개최 예정인 울산국제정원박람회 등 울산의 역사·문화·생태자원을 해외 도시 대표단에 적극 홍보할 계획이다.

김두겸 시장은 "먼 길을 마다하지 않고 울산을 찾아주신 해외자매·우호도시 대표단 여러분을 진심으로 환영한다"라며 "올해는 지난해보다 더 많은 도시가 함께해 울산공업축제가 국제적인 축제로 발전하고 있음을 실감한다"라고 말했다.

이어 "이번 방문을 통해 산업과 첨단기술, 정원과 자연이 공존하는 울산의 매력을 직접 느끼시길 바라며, 이를 계기로 각 도시 간 교류와 협력이 더욱 확대되기를 기대한다"라고 덧붙였다.

울산시는 현재 15개국 23개 도시와 자매·우호협력 관계를 맺고 있으며, 산업, 문화, 환경, 청소년 등 다양한 분야에서 지속적인 교류를 이어오고 있다.





