강원관광재단, '오감만족 가을 트레킹' 철원 한탄강서 즐기세요

최성현 대표 "소중한 사람과 자연 체험·강원의 매력 느끼는 소중한 기회 되길"

'강원 방문의 해' 연계 700여 명 참가자와 함께하는 걷기 여행

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 강원 걷기 여행 활성화를 위해 추진 중인 '오감트레킹'행사를 오는 25일 철원한탄강 은하수교 일원에서 700여 명의 참가자와 함께 개최한다고 15일 밝혔다.

'오감트레킹'행사 포스터. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

'오감트레킹'은 '보고, 듣고, 맡고, 맛보고, 느끼는' 오감(五感)을 걷기 코스에 자연스럽게 결합한 체험형 프로그램이다. 이번 철원 행사에서는 한탄강 물윗길과 주상절리길을 따라 철원의 주요 관광 명소를 둘러볼 수 있도록 기획하였다.

행사가 열리는 한탄강 은하수교는 횃불전망대를 한눈에 조망할 수 있는 명소로, 2020년 유네스코 세계지질공원으로 인증된 천혜의 자연경관을 자랑한다.

참가자들은 산과 계곡이 어우러진 길을 따라 걸으며, 절경을 눈으로 감상하고 계곡 물소리를 듣고, 신선한 바람을 맡고, 지역 먹거리를 맛보며, 절벽과 허공 사이를 걷는 짜릿한 감각을 직접 체험하게 된다.

행사 전에는 배낭, 모자 등 다양한 경품추첨 이벤트가 진행되며, 철원의 대표적인 가을 명소인 '고석정 꽃밭' 무료 입장 등 특별한 경험을 선사해 참가자들에게 더욱 풍성한 즐거움을 더할 예정이다.

또한, 참가자 전원에게는 철원쌀, 보조배터리(캠핑용픔 브랜드), 간식, 생수 등으로 구성된 사은품과 함께, 철원 지역 내에서 사용할 수 있는 5000원 지역상품권이 제공되어 먹거리나 지역특산물 구입 등으로 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 '오감트레킹'은 철원의 가을을 오감을 통해 생생하게 느낄 수 있도록 기획된 행사"라며 "소중한 사람들과 함께 자연을 온몸으로 체험하고, 강원의 매력을 깊이 느끼는 소중한 기회가 되기를 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>