롯데免, 중소 협력사 상생기금 5000만원 출연…ESG지원사업

동반성장위와 업무협약

면세업계 최초 3년 연속 사업 참여

맞춤형 컨설팅 통해 ESG 경쟁력 제고

롯데면세점은 동반성장위원회와 2025년 협력사 ESG(환경·사회·지배구조) 지원사업을 위한 업무협약을 체결하고, 3년 연속으로 중소 협력사의 ESG 경영 역량 강화에 나선다고 15일 밝혔다.

롯데면세점-동반성장위원회 중소협력사 ESG 역량강화 지원사업. 롯데면세점 제공 AD 원본보기 아이콘

롯데면세점은 2023년 면세업계 최초로 동반위의 협력사 ESG 지원사업에 참여한 이래 매년 상생협력기금을 출연하며 협력사와의 신뢰를 구축해 왔다. 올해도 상생협력기금으로 5000만원을 출연하며, 동반위의 중소기업 ESG 표준 가이드라인을 토대로 협력 중소기업별 맞춤형 ESG 지표를 도출하고, 희망 협력사를 대상으로 ESG 교육과 맞춤형 컨설팅을 제공한다.

특히 올해는 희망하는 협력 중소기업 10곳을 대상으로 온·오프라인 교육과 최소 2회의 현장 실사를 통해 각 기업의 ESG 현황을 진단하고, 개선 방안을 제시하는 심층 컨설팅을 제공할 예정이다. 참여를 희망하는 중소 협력사는 롯데면세점 동반성장 공식 메일을 통해 신청할 수 있다.

컨설팅 종료 후 ESG 지표 준수율이 우수한 업체에는 동반성장위원회 명의의 'ESG 우수 중소기업 확인서'가 발급된다. 인증을 획득한 협력사는 은행 금리우대(국민·기업·신한·하나·경남은행) 등 다양한 인센티브를 받을 수 있다.

김동하 롯데면세점 대표는 "앞으로도 협력사와의 상생을 핵심 가치로 삼고, ESG 경영 실천을 통해 사회적 책임을 다할 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>