본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

[2025국감]해킹 사태 겪은 KT, 유심 재고는 가입자 3% 수준…90만개 보유

이명환기자

입력2025.10.14 15:57

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"KT 대응, 지나치게 소극적…가입자 불편 우려"

KT가 현재 보유한 교체용 유심 확보량이 전체 가입자 3% 수준인 90만여개에 불과한 것으로 나타났다. KT는 최근 해킹으로 유심(USIM) 정보 등 일부 가입자들의 개인정보가 유출된 상황이다.


14일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속인 김현 더불어민주당 의원실에 따르면 KT가 보유한 유심 재고는 약 90만개로 전체 가입자 2700만명의 3.3% 수준에 불과한 것으로 나타났다.

김현 더불어민주당 의원. 연합뉴스

김현 더불어민주당 의원. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

KT는 최근 이용자 362명이 약 2억4000만원에 달하는 무단 소액결제 피해를 봤다. 불법 초소형 기지국(펨토셀)의 신호를 수신한 이력이 있는 고객 2만30명의 휴대전화 번호, 국제이동가입자식별정보(IMSI), 국제단말기식별번호(IMEI) 등도 유출됐다.


김 의원은 "KT 해킹으로 통신망 복제, 사칭, 스미싱 등 2차 피해 우려가 여전하다"면서 "과거 유사한 해킹 피해를 겪은 SK텔레콤이 유심 교체 등 전면적 고객 보호에 나섰던 사례와 비교하면 KT의 대응은 지나치게 소극적으로 사태가 악화해 유심 교체 요청이 몰릴 경우 가입자 불편이 우려된다"고 지적했다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디아 웬치 끔찍한 증언 "장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

경찰, 이진숙 전 방통위원장 27일 3차 소환 조사

새로운 이슈 보기