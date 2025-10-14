환자 70만명 돌파에 61명 사망…독감에 난리난 태국

기사 이해를 돕기 위한 이미지. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

태국에서 독감 환자가 70만 명을 넘고 이중 61명이 사망하자 태국 질병통제국(DDC) 이 비상 경보를 발령했다. 당국은 기온이 내려가는 건기(乾期)로 접어드는 시기에 접어든 만큼, 고위험군에게 즉시 백신을 접종할 것을 강력히 권고하고 있다.

14일 태국 방콕포스트에 따르면 나콘랏차시마주의 질병통제국 당국자는 최근 "상황이 점점 심각해지고 있다"고 경고했다. 올해 1월 1일부터 10월 8일까지 전국에서 총 70만2238건의 독감 사례가 보고됐으며, 인구 10만 명당 발생률은 1081.83명으로 집계됐다. 사망자는 총 61명으로, 노년층과 어린이에게서 가장 많은 사망이 발생했다.

연령별 감염 비율을 보면, 5∼9세 아동이 가장 많았고, 4세 이하와 10∼14세 연령대가 뒤를 이었다. 사망률은 60세 이상 고령층이 가장 높았으며, 그 다음은 50∼59세, 40∼49세, 그리고 4세 미만 영유아 순으로 나타났다.

태국 보건당국은 "우기와 겨울이 맞물리는 시기의 기온 변화가 주요 원인"이라며 "특히 올해는 독감 바이러스가 예년보다 훨씬 쉽게 확산하고 있다"고 설명했다.

독감은 감염자의 기침이나 재채기, 침방울 접촉을 통해 전파되며, 주요 증상으로는 고열, 콧물, 인후통, 기침, 두통, 피로, 근육통 등이 있다.

바이러스는 모든 연령층에 영향을 줄 수 있고, 학교·교도소·군부대·직장 등 밀집 환경에서 급속히 확산하는 경향이 있다.

보건 당국은 전염을 줄이기 위해 혼잡한 장소 방문 자제, 마스크 착용, 손 자주 씻기를 권장했다. 또한 7개 고위험군에게는 독감 백신 접종을 강력히 권고했다. 백신 권장 대상 7개 고위험군은 임산부(임신 4개월 이상), 생후 6개월~2세 영유아, 만성 폐쇄성 폐 질환, 천식, 심장 질환, 뇌졸중, 신부전과 같은 만성 질환자, 항암 화학 요법을 받는 암 환자, 당뇨병 환자, 65세 이상 노인, 빈혈 환자 또는 면역 체계가 약화된 사람, 비만인 사람, 스스로를 돌볼 수 없는 신경계 장애가 있는 사람 등이다.

당국은 이러한 사람들은 중증 질환 및 사망 위험을 낮추기 위해 매년 독감 예방 접종을 받을 것을 권고하고 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



