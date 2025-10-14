본문 바로가기
Dim영역
국제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

美, 수입목재 10% 관세 발효…소파·주방찬장 등 25%

이승형기자

입력2025.10.14 13:56

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"미국 주택 시장 타격 받을 것"

도널드 트럼프 미국 행정부가 수입 가공 목재에 10% 관세를 부과하는 조치 등을 발효했다.


도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

14일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 트럼프 행정부는 이날 오전 0시(한국 시각 오후 1시)를 기해 수입 목재에 10%, 소파 및 화장대 등 천을 씌운 가구, 주방 찬장 등 수입 가구에 25%의 관세를 각각 부과한다.

아울러 해당 품목을 수출하는 국가가 올해 안으로 미국과 무역 협정을 맺지 않을 경우 2026년 1월1일부터 천을 씌운 가구는 30%, 주방 찬장과 세면대는 50%로 관세가 오른다.


다만 미국과 이미 협상을 타결한 영국의 경우 목제품에 10%의 관세가 적용되고, 유럽연합(EU)과 일본은 세율이 15%를 넘지 않는다.


트럼프 대통령은 지난달 29일 이 같은 내용을 담은 포고문에 서명한 바 있다. 당시 트럼프 대통령은 해당 조치가 "(목재 산업의) 공급망을 강화하고, 산업 회복력을 증진하며, 양질의 일자리를 창출하고, 목제품의 국내 설비 활용도를 높일 것"이라고 말했다.

이와 관련해 업계에서는 미국에 많은 양의 목재를 수출하는 캐나다가 큰 영향을 받을 것이라는 분석이 나온다. 아울러 이번 조치로 침체기에 있는 미국 주택 구매 시장이 타격을 받을 수 있다고 블룸버그통신이 지적했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디아 웬치 끔찍한 증언 "장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'구형 아이폰 어디있나' 집안 뒤지는 미국인들…"잘 팔면 수 억원 대박"

보호구역 호수 들어간 텔레그램 CEO의 반전 엔딩…카자흐 정부 "처벌 안해, 덕분에 홍보 잘 됐어"

인구 52만 아프리카 섬나라의 기적…사상 첫 월드컵 본선 진출

돌아간 집, 다시 시작된 악몽…82.5%의 함정

분노한 미지정 회계사들…"정책 실패 탓, 선발인원 정상화해야"

새로운 이슈 보기