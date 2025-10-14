본문 바로가기
전남대병원, 비상진료 기여도 평가 3회 연속 'S등급'

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.10.14 11:20

전남대병원 응급의료센터.

전남대병원 응급의료센터.

전남대학교병원은 권역응급의료센터가 보건복지부의 '2025년도 비상 진료 기여도 평가'에서 3회 연속 최고등급인 S등급을 받았다고 14일 밝혔다.


이번 평가는 지난 6~8월 전국 권역응급의료센터 44개 기관을 대상으로 실시됐으며, ▲중증응급환자 수용 증감률 및 분담률 ▲중증응급환자 진료 증감률 및 전원 비율 증감률 등이 종합적으로 반영됐다.

전남대병원 중증응급환자 수용 증감률(275.1%)은 전년도 대비 85.3%가 증가했다. 이는 전국권역응급의료센터 평균 수용 증감률(157.4%)보다 무려 117.7% 높은 수치를 기록한 것이다. 뿐만 아니라 전남대병원은 우리 지역 중증응급환자 수용 분담률도 절반 이상을 책임지고 있는 것으로 나타났다.


이외에도 중증응급환자 진료 증감률도 전국 평균(178.4%)보다 141.6% 높은 320%를 기록하는 등 전남대병원의 비상진료체계 기여도 평가는 1차(2024년 12월~2025년 2월), 2차(3~5월)에 이어 3차까지 3회 연속 S등급을 획득해 전국 최고의 응급의료 중심 기관임을 입증했다.


전남대병원 권역응급의료센터는 비상진료체계 기간 중 호남권역 응급의료기관 중 가장 많은 수의 중증 응급환자를 담당하며 지역 거점 병원의 역할을 충실히 수행했다. 특히 낙뢰 심정지 환자에 대한 ECMO 신속 적용과 같은 고난도 중증 처치 사례를 다수 성공시키며 위기 상황에서의 핵심 역량을 입증해왔다.

정 신 전남대병원장은 "이번 3회 연속 최고 등급 획득은 비상 상황 속에서도 지역민의 생명을 지키려는 우리 의료진의 숭고한 헌신과 사명감의 결과다"며 "앞으로도 전남대병원은 호남권역 최후의 의료 방어선으로서 단 한 명의 중증 응급환자도 포기하지 않는 공공의료 책임을 다하고, 미래형 뉴스마트병원 건립을 통해 더욱 안전하고 신속한 응급의료 시스템을 구축하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
