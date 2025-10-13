해남군, RE100 국가산단 지정 '총력'…특별법 제정이 관건

명현관 군수 "1% 가능성에 도전했다"

전남 해남군이 RE100 국가산단 지정과 특별법 제정을 위한 총력전에 나섰다.

13일 해남군에 따르면 명현관 군수는 이날 열린 정례회의에서 "특별법 제정에 마지막까지 총력을 다할 것"을 지시했다.

앞서 더불어민주당 김원이 의원은 지난 10일 '재생에너지자립도시 조성 및 지원에 관한 특별법안'(RE100 산단 특별법)을 대표 발의했다. 해당 법안은 올해 정기국회 내 통과를 목표로 하고 있다.

이 법안은 이재명 정부의 핵심 국정과제인 RE100 산업단지 조성을 법제화하는 내용을 담고 있다. 주요 내용으로는 ▲대규모 재생에너지 생산지구 조성 ▲국공유지 임대료 감면 ▲정책금융 지원 ▲입주기업 조세·재정 지원 ▲정주 여건 조성 특례 등이 포함됐다.

명 군수는 "해남 솔라시도 기업도시가 1호 시범단지가 될 가능성이 높다"며 "법안을 면밀히 검토해 지역의 요구사항을 최대한 담아낼 수 있도록 총력을 기울여야 한다"고 강조했다.

이날 명 군수는 RE100산단 지정과 관련한 소회도 밝혔다. 그는 "RE100이라는 개념도 생소하던 시절부터 뛰어온 지난 5년의 시간을 되돌아보며 김영록 도지사처럼 저도 눈물을 흘릴 수밖에 없었다"며 "단 1%의 가능성에도 도전했던 노력이 경천동지(驚天動地)할 변화로 나타나고 있다"고 말했다.

이어 "무엇보다 중요한 것은 빠른 시일 내 특별법이 제정되고, 해남이 RE100 국가산단으로 지정되는 성과를 거두는 일이다"며 "이번 기회는 해남에 다시 없을 전환점으로, 박지원 의원과 전남도와 긴밀히 협력해 반드시 이뤄내겠다"고 덧붙였다.

RE100은 기업이 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 전환하겠다는 글로벌 캠페인으로, 정부는 이를 기반으로 한 산업단지 조성을 주요 국정과제로 추진하고 있다.





