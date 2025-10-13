이천시, 학생 통학 순환버스 '통학이' 시범운행 개시

교통 취약 2개권역 운행…14개 중·고 순환

경기도 이천시는 교통 취약지역 중·고등학생들을 지원하기 위한 '학생 통학 순환버스'를 13일부터 시범 운영한다고 이날 밝혔다.

이 버스는 통학 시간이 길고 환승이 불편한 지역 학생들의 통학 여건을 개선하기 위해 마련됐다. 앞서 시는 통학버스 운영을 위해 지난해 9월부터 학생 수요 조사, 교육지원청 및 운송사 협의, 타 시군 벤치마킹 등을 거쳐 사전분석을 진행했다.

이천시 학생 통학 순환버스 시승 행사에서 참석자들이 학생들의 통학 환경 개선을 다짐하고 있다. 이천시 제공

이를 통해 부발~증포·갈산~시내권역, 백사~신둔~시내권역 등 2개 권역을 시범운행 구간으로 확정해 이날부터 운행을 시작했다.

이번 시범운행에는 대형버스 4대가 투입돼 등교 1회, 하교 2회 운영된다. 운행 구간에는 총 14개교가 있으며, 약 187명의 학생이 이용할 것으로 예상된다. 요금은 경기도 시내버스 청소년 요금과 동일하며 환승 할인도 가능하다.

세부 노선은 시 누리집에서 확인할 수 있으며, 경기버스정보 앱 등에서도 조회가 가능하다.

시는 이날 개통을 기념해 김경희 시장, 박명서 시의회 의장, 김은정 이천교육지원청 교육장 등 관계자들이 참석한 가운데 시승 행사도 개최했다. 참석자들은 효양중·고에서 탑승해 이현고에서 하차하며 학생들과 담화를 나눴다.

시는 시범운행 과정에서 나타나는 문제점과 개선 사항을 검토해 내년 3월부터 정식 운영할 계획이다.

김 시장은 "학생들이 더욱 편리하게 등하교할 수 있도록 시범운행을 꼼꼼히 모니터링해 필요한 사항을 보완해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자



