특구재단, 우주·항공·AI 딥테크 기업 육성

연구개발특구진흥재단(특구재단)이 산학연과 협력해 우주·항공·인공지능(AI) 딥테크 분야 기업을 육성한다.

특구재단은 '2025 K-Aerospace 오픈 이노베이션(오픈 이노베이션)'을 본격적으로 추진한다고 13일 밝혔다.

오픈 이노베이션은 기업 수요 분야의 기술 아이디어 공모 후 수상자에게 기술 실증 지원과 공동개발, 투자 등을 지원하는 내용의 프로그램 통칭으로 우주항공청 주최, 한국항공우주산업㈜(KAI)·한국항공우주연구원(항우연)·경상국립대 주관으로 진행한다.

프로그램에 참여하는 기업은 공모를 통해 발굴한 기술 혁신 아이디어를 구체화할 기회를 갖는다.

특구재단은 내달 5일까지 프로그램 참여 기업을 모집한다. 모집에는 KAI와 협업을 희망하는 기업 또는 연구개발특구 소재 딥테크 기업이 지원할 수 있다.

최종 참여 기업은 총 3개사로 서류 및 발표 평가를 거쳐 선정한다. 선정된 기업은 우주항공청장상, 특구재단 이사장상, KAI 대표이사상이 수여되며 총 3000만원 규모의 KAI 사업화 자금도 받을 수 있다.

이외에도 선정 기업은 KAI와의 전략적 협업과 우주청 글로벌 프로그램 참여, 특구재단 투자 및 성장사업 연계, 항우연·경상대의 기술·경영 컨설팅 지원 등 산·학·연·관 사업을 활용한 후속성장 공동지원을 받게 된다.

모집에 관한 기타 자세한 내용은 특구재단 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

정희권 특구재단 이사장은 "오픈 이노베이션은 산·학·연·관이 협력해 우주·항공·AI 분야 딥테크 스타트업의 성장을 지원하는 개방형 혁신 생태계를 조성한다는 점에서 의미가 크다"며 "특구재단은 협력 네트워크를 적극적으로 활용해 유망 딥테크 기업의 사업화와 글로벌 진출을 도울 수 있도록 지원체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



