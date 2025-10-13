진안군, 24~25일 막걸리 페스티벌 '낭만酒막' 연다

낭만라디오·풍악한마당 등 즐길거리 '풍성'

전북 진안군은 오는 24~25일 마이산 북부 일대에서 '제2회 진안고원 막걸리 페스티벌 낭만酒막(주막)' 행사를 개최한다고 13일 밝혔다.

진안군이 주최하고, ㈔진안군관광협의회가 주관한 이번 축제는 지난해 큰 호응을 얻었던 '진안고원 막걸리 페스티벌, 낭만포차'에 이어 더욱 풍성하게 관광객을 맞을 예정이다.

'제2회 진안고원 막걸리 페스티벌 낭만酒막(주막)' 포스터. 진안군 제공 AD 원본보기 아이콘

'낭만酒막'은 전통주와 감성을 결합한 주막형 야간관광 축제로, 오후 3~9시 운영된다. 낭만 가득한 음악을 곁들여 지역 막걸리와 합리적인 가격의 다양한 안주를 즐길 수 있으며, 진안만의 가을 정취도 만끽할 수 있다.

축제장에는 ▲酒레크리에이션 ▲술술 낭만라디오 ▲풍악한마당 공연 ▲진안 올나잇 버스킹 & EDM 파티 ▲체험형 프로그램인 낭만酒루마블 여행 ▲나만의 표주박 꾸미기 ▲낭만네컷 인증사진 ▲주모 막걸리 한잔 데시벨 ▲보부상 천원 경매 ▲친환경 나무놀이터 게임 등 다채로운 즐길 거리가 마련된다.

특히, 지역 막걸리는 지난해와 마찬가지로 안주를 구입하면 세트로 제공된다. 축제 방문객의 편의를 위해 전주와 진안 간 셔틀버스(왕복)도 운행된다. 셔틀버스 비용은 쿠폰으로 환급받아 행사장에서 사용할 수 있도록 했다.

이재동 ㈔진안군관광협의회 이사장은 "이번 축제는 단순한 주류 소비를 넘어 감성적인 공간에서 전통문화를 향유하는 시간이 될 것이다"며 "행사장 곳곳을 청사초롱, 한지 장식, 포토존 등으로 꾸며 SNS 인증샷 명소로도 많은 관심 가져주길 바란다"고 전했다.

한편, 군은 낭만酒막을 진안의 자연·전통·문화를 함께 즐기는 신개념 감성 주막형 축제로 앞으로는 규모와 콘텐츠를 더욱 확장해 진안의 대표 야간축제로 육성할 계획이다. 자세한 사항은 ㈔진안군관광협의회 블로그 및 SNS, 전화로 문의하면 된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>