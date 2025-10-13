시흥시, 25일부터 마을버스 300원, 시내버스 200원 인상

경기도 시흥시는 25일부터 경기도 시내버스 및 시흥시 마을버스 요금을 최대 300원 인상한다.

시는 지난 6년간 유지돼 온 요금 체계를 현실화해 버스 운행의 안정성과 서비스 품질을 지키기 위한 불가피한 결정이라고 설명했다. 하지만 이번 요금 인상으로 시민들의 대중교통 이용 부담 증가가 불가피해졌다.

이번 인상으로 경기도 시내버스 일반형의 요금은 ▲성인 1450원→1650원 ▲청소년 1010원→1160원 ▲어린이 730원→830원으로 100~200원 오른다.

시흥시 마을버스 요금 역시 ▲성인 1350원→1650원 ▲청소년 950원→1160원 ▲어린이 680원→830원으로 150~300원 인상된다.

시는 이번 요금 조정을 통해 확보된 재원을 경기도 공공관리제 확대, 배차 간격 단축, 노선 신설, 노후 차량 교체 등 서비스 개선에 우선 투자할 계획이다.

시는 요금 인상에 따른 시민 부담을 덜기 위해 다양한 교통비 지원 정책을 시행한다. 현재 시는 대중교통 이용 시 교통비 일부를 환급하는 'K-패스', 경기도민을 대상으로 한 'The 경기패스', 어린이·청소년 교통비 지원 '시흥패스 플러스' 등을 시행하고 있다. 내년 1월부터는 65세 이상 어르신을 대상으로 '어르신 기본교통비 지원사업'도 시행한다

임병택 시흥시장은 "이번 요금 조정은 시민의 이동권을 안정적으로 보장하기 위한 불가피한 조치"라며 "시민 중심의 안전하고 편리한 대중교통 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>