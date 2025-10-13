에코프로비엠, 유럽 판매 법인 설립 추진…고객 다변화 추진

기존 연락사무소를 법인으로 승격 추진

에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 117,500 전일대비 5,200 등락률 +4.63% 거래량 487,796 전일가 112,300 2025.10.13 11:34 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지 전 종목 시세 보기 close 이 유럽에 판매 법인 설립을 추진한다. 독일에 위치한 유럽 연락사무소를 법인으로 승격해 양극재 마케팅뿐만 아니라 리사이클링 등으로 업무 영역을 넓히고 고객 다변화를 추진하기 위함이다.

에코프로 양극제소재 생산 현장. 에코프로 AD 원본보기 아이콘

에코프로비엠은 최근 독일에 개설한 유럽 연락사무소를 법인으로 승격시키는 방안을 추진한다고 13일 밝혔다. 유럽 전기차 시장이 확대되고 있는 가운데 한국 본사와 유럽 현지 배터리 고객사 간 협력체계를 구축해 글로벌 밸류체인을 강화하기 위한 목적이다.

유럽 배터리 시장은 전기차 산업이 빠르게 확대하며 지역 내 조달 및 공급망 다변화 요구가 커지는 추세다. 유럽연합(EU) 핵심원자재법(CRMA) 등 현지화 규제에 대한 대응이 필요한 상황이다. 에코프로비엠은 유럽 내 잠재 고객과의 소통을 강화하고 양극재뿐만 아니라 리사이클링 피드 확보 등 현지 법인의 사업 영역을 확대해 나갈 계획이다.

에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 117,500 전일대비 5,200 등락률 +4.63% 거래량 487,796 전일가 112,300 2025.10.13 11:34 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지 전 종목 시세 보기 close 관계자는 "헝가리 데브레첸 양극재 공장 준공을 앞두고 유럽 제조거점과 별개로 유럽 법인 설립을 통해 마케팅 역량을 높여 나갈 것"이라며 "유럽 법인이 설립되면 헝가리 데브레첸 생산 법인과의 유기적 연계를 통해 원활한 제품 공급과 신속한 고객 대응이 가능할 것으로 기대된다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>