하나증권, 대학생 투자 아카데미 '하나드림' 3기 모집

하나증권은 오는 24일까지 '하나드림' 3기를 모집한다고 13일 밝혔다.

올해로 3기를 맞이하는 하나드림은 하나증권이 증권사 취업에 관심이 있는 대학생들을 대상으로 진행하는 투자 아카데미다. 참가한 학생들은 하나증권 멘토를 통해 증권사에서 하는 업무와 현장의 이야기를 들을 기회가 주어진다. 또한 모의투자대회 등 투자 경험도 쌓을 수 있다.

하나드림 3기는 10월 31일 첫 강연을 시작으로 12월 3일 수료식까지 6주간 매주 금요일마다 개최된다. 서울시가 주관하는 '영테크 2.0'이라는 금융 교육 프로그램 역시 같이 진행된다. 사회초년생들과 청년들이 반드시 알아야 할 금융 지식을 담은 영테크 2.0은 서울시가 청년들에게 금융 교육을 제공하기 위해 하나증권과 업무 협약을 맺고 준비한 프로젝트다.

하나증권은 하나드림 3기를 수료한 대학생 가운데 이수 조건을 충족하면 수료증을 발급한다. 아카데미 참여 우수자에게는 상금과 더불어 하나증권 입사 지원 시 서류전형에서 우대 가점이 부여되는 등 혜택도 제공된다. 영테크 2.0을 일정 부분 이수한 수강자에게는 서울시가 별도의 수료증을 발급한다. 참가 신청 및 자세한 사항은 하나증권 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

조대현 하나증권 WM그룹장은 "하나증권은 대학생과 청년들이 올바른 투자 마인드를 형성할 수 있도록 금융 교육에 앞장설 것"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



